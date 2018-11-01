Майкл Джексон очолив рейтинг найбагатших померлих зірок

Смерть не поставила крапку на комерційному успіху короля поп-музики Майкла Джексона – він очолив рейтинг найбагатших померлих виконавців 2018 року за версією Forbes.

За минулий рік співак заробив 400 мільйонів доларів в основному за продаж його частки в звукозаписній компанії EMI Music Publishing. Дохід короля поп-музики в 10 разів більший, ніж у ще одного американського співака – Елвіса Преслі, який займає друге місце в рейтингу з заробітком у 40 мільйонів доларів.

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Трійку замикає гольфіст Арнольд Палмер із сумою 35 мільйонів доларів.

У топ-10 увійшли музикант Боб Марлі (23 мільйони доларів), засновник Playboy Х'ю Хефнер (15 мільйонів доларів), актриса Мерилін Монро (14 мільйонів доларів), Джон Леннон (12 мільйонів доларів) та інші.

Хто такий Майкл Джексон? – найуспішніший виконавець в історії поп-музики. Майкл Джексон володар 15 премій "Греммі" і сотень інших нагород. Співак занесений в Книгу рекордів Гіннесса 25 разів. Кількість проданих в світі записів Джексона складає 1 мільярд копій.