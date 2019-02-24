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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 MARUV ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК
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      Майкл Щур пояснив, кого з кандидатів на ТБ показують частіше, ніж тварин на Animal Planet

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      Майкл Щур та Максим Щербина розповіли, кого з кандидатів найбільше рекламує українське ТБ
      Майкл Щур та Максим Щербина розповіли, кого з кандидатів найбільше рекламує українське ТБ / Screenshot

      Аналіз висвітлення на українському ТБ президентської кампанії зроблений на замовлення Ради Європи. На замовлення ж "Телебачення Торонто" експерт з перегляду телебачення Максим Щербина пояснив, який канал якого кандидата та у який спосіб підтримує. У програмі "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" зачепили й інші гострі для України теми. Наприклад, скандали на Євробаченні.

      Кандидати у президенти: кого і як показують українські канали

      "Факти говорять, що у мене рідко бувають вікна. Але опустимо подробиці і одразу перейдемо до того, що справді вражає", – заявив експерт.

      Дивіться також: ​Саркастичні новини від Щура: Куди відправився Ляшкобус. Комунальне комбо у Дніпрі

      І далі у прямому ефірі програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" сам Майкл Щур та експерт Максим Щербина розкрили таємниці, які містяться у моніторингу від Ради Європи. А саме: 

      "1+1" Коломойського підтримує Зеленського, як Надя Дорофеєва підтримує матеріальний стан Дантеса. Дані з моніторингу кажуть, що на "плюсах" про Зеленського говорять лише позитивно або нейтрально. Той же "1+1" нейтрально висвітлює Юлію Тимошенко і досить активно критикує все, що починається на "Петро" і закінчується на "Порошенко".

      "5 канал", який належить Порошенку, не змогли глибоко промоніторити: якось незрозуміло, кого він підтримує.

      – канал "Прямий" належить екс-регіоналу Володимиру Макеєнко, але на ньому показують Порошенка частіше, ніж тварин на Anymal Planet. А у вільний від Порошенка час цькують Тимошенко та Зеленського. Інколи у особливо збоченій формі.

      – олігархи Дмитро Фірташ та Сергій Льовочкін, яким належить "Інтер" розважаються тим, що підтримують Юрія Бойка.

      – У любові до Бойка зізнаються також канали NewsOne та 112, які належать Медведчуку. Крім Бойка, що неймовірно, 112 канал постійно показує Порошенка.

      – телеканали ICTV та СТБ, які належать олігарху Віктору Пінчуку, найбільше позитивних матеріалів дають про Юлію Тимошенко, а також Анатолія Гриценка та Олександра Вілкула. І, що цікаво, ці телеканали взагалі дуже рідко критикують кандидатів.

      – на каналі "Україна" найчастіше звучать два словосполучення: "Фонд Ріната Ахметова" і "Олег Ляшко".

      Інфернальний Нацвідбір на Євробачення

      Яку країну у разі перемоги на Нацвідборі до Євробачення збиралися представляти ANNA MARIA? Їхню. Адже і Крим – їхній. Тим часом співак Іван Дорн прокоментував Нацвідбір: "Музика поза політикою". І опублікував у своєму інстаграм фото, яке, підозрюємо, теж якось стосується Євробачення. 

      Дорн
      Скріншот з інстаграм-сторінки Івана Дорна

      То що ж таке відбір на Євробачення? Це – нагода спостерігати за старінням Андрія Данилка. А також за його старанням – вчити нові слова. Наприклад, "інфернальність". Хоча хіба може людина, яка створила образ Вєрки Сердючки, не знати, що таке "інфернальність"?

      Вєрка
      "Інфернальна" Вєрка-Данилко

      "А шо за дєвочька на відео?"

      Під час апаратної наради облдержадміністрації у Кропивницькому у когось на телефоні увімкнувся звук. Якраз під час доповіді чиновниці і на слові "послуги". І все б нічого, якби цими звуками не були "а – а – а" з різною інтонацією.

      Відео про те, що відбулося на нараді у Кропивницькому:

      У чоловіка, підозрюваного у тому, що саме його телефон був джерелом звуків, запитали після наради: "А шо за дєвочка була на відео?" Але чому ж "дєвочка"? А може, чиновник дивився ролик, як експерти каналу "Прямий" реагують на виступ Петра Порошенка!

      Повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" можна дивитися тут, або на 24 каналі 24 лютого о 22:00

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 #@)₴?$0 з Майклом Щуром ЗМІ Євробачення 2019 Скандал Новини Кропивницького
      Джерело: 24 канал
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