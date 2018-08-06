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Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт продовжили стосунки після скасування весілля

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Майлі Сайрус і Ліам Хемстворт
Майлі Сайрус і Ліам Хемстворт / Фото з відкритих джерел

Голлівудська пара Майлі Сайрус та Ліам Хемсворт скасували весілля, однак пара не розійшлася.

Зіркова пара зрозуміла, що шлюб для них не є важливим, найголовніше – це те, що вони люблять одне одного і відчувають себе щасливими. Про це пише видання ELLE.

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Вони обидва досить прохолодно до цього ставляться. Вони ідеально підходять один одному,
– йдеться у джерелі.

За словами Майлі, вона не хочу виходити заміж, тому що не думає, що шлюб зробить стосунки міцніше. Крім того, Сайрус спростувала чутки про те, що дівчина проти ідеї завести дітей з Хемствортом.

Інсайдери наголошують, що Майлі і Ліам просто сміються над чутками про їхнє розставання.

майлі сайрус ліам хемсворт
Майлі Сайрус і Ліам Хемстворт / Getty Images

Нагадаємо, що спершу журналісти запідозрили, що співачка Майлі Сайрус та голлівудський актор Ліам Хемсворт таємно одружились. Все тому, що пара зібрала на відпочинок найближчих родичів та друзів. Однак інсайдери західних ЗМІ стверджували, що Майлі розірвала стосунки з бойфрендом. Про це свідчили і видалені всі знімки співачки в її блозі.

Теги: LifeStyle Зіркові романи Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
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