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      Майлі Сайрус вперше приїхала до Києва: соцмережі

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      Майлі Сайрус вперше приїхала до України
      Майлі Сайрус вперше приїхала до України / Телеграф

      Американська поп-співачка Майлі Сайрус вперше приїхала до України. У мережі вже опублікували кілька кадрів з її візиту.

      Відомо, що не міжнародне турне стало причиною приїзду популярної співачки до Києва. За інформацією користувачів мережі, Майлі Сайрус вирішила зняти колоритний кліп в Україні. 

      Читайте також: Нетта Барзілай представила тизер кліпу, який зняла у Києві

      Американську знаменитість помітили в Києві 27 жовтня. Багато людей написали, що артистку супроводжувала чимала знімальна група. Самі зйомки проходили на столичному Дарницькому мості, який через це перекрили. 

      "Мистецтво потребує жертв. Певно, так вирішили ті, хто перекрив Дарницький міст ще й на неділю. Скоріш за все, вчора кліпмейкери провалили дедлайн, і не встигли відзняти все заплановане, тож сьогодні продовжують зйомки. Шановні водії, візьміть до уваги – в неділю Дарницький міст в напрямку лівого берега перекритий до вечора", – написали "Вартові еспресо".

       

      Водночас у мережі опублікували перші кадри з Майлі Сайрус. Зірка крокувала мостом у сріблястій міні-сукні та заплетеною косою з хвостом. 

       

       

      Користувачі мережі також стверджували, що бачили співачку в столичних ресторанах. Наразі невідомо, чи Майлі Сайрус досі перебуває в Україні та коли вийде її кліп, знятий на Дарницькому мосту.

      Варто зазначити, що Майлі Сайрус – не перша знаменитість, яка саме в Україні вирішила знімати кліп. Так, у серпні 2018 року британська поп рок-група Suede презентувала кліп на пісню Life Is Golden, який був відзнятий в українській Прип'яті. Окрім цього, на вулицях Києва співачка Джорджа Сміт створила яскравий ролик на пісню Let Me Down. Також рок-гурт Bring Me The Horizon створив відеокліп у Києві. 

      Теги: Новини України LifeStyle Музика Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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