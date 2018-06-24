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Майлі Сайрус запідозрили в таємному весіллі з Ліамом Хемсвортом

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Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт одружились, – ЗМІ
Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт одружились, – ЗМІ / Instagram / @mileycyrus

Американська співачка Майлі Сайрус, яка вже давно перебуває у серйозних стосунках з Ліамом Хемсвортом, за інформацією західних ЗМІ зіграла таємне весілля в Малібу, США.

Про це повідомляють інсайдери на The Daily Mail.

Про заручини та весілля в соцмережах та ЗМІ вже давно точиться багато чуток. Однією з них стала новина про ймовірне весілля закоханих у будинку співачки в Малібу, де перебували лише їхні найближчі родичі та друзі.

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Подія пройшла у форматі хіппі і все вийшло дуже тихо та спокійно. Однак на руках можливих молодят не було помітно обручок.

Сусіди навіть не підозрювали, що поруч з ними святкують весілля. Торжество було в стилі хіпі, тому ні в кого не виникло підозр,
– запевнив інсайдер.

Також відомо, що Майлі була одягнена в білу сукню з квітковим принтом, а також заспівала для гостей свою улюблену пісню Доллі Партон "Islands In The Stream". На святкуванні було багато органічної і вегетаріанської їжі, навколо бігали діти, а гості сміялися і танцювали.

 

Пара також зіграє ще одне весілля в Австралії, де народився Хемсворт. Саме ж новоспечене подружжя поки ніяк не прокоментувало такі чутки.

Нагадаємо, що 28-річний Ліам Хемсворт і 25-річна Майлі Сайрус мали складні та непрості стосунки. Пара почала зустрічатись у 2009 році і вже через три роки оголосила про заручини. Але в 2013 році закохані розійшлись, після чого в ЗМІ почали з’являтись інтимні фото співачки, де вона усамітнювалась з іншими дівчатами та приймала наркотики.

У 2016 році пара вирішила відновити стосунки і відтоді в ЗМІ ніяк не стихали розмови про те, коли ж пара знову наважиться на заручини та весілля.

Теги: Музика Голлівуд LifeStyle Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
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