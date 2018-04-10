Майно одеського аеропорту передали Нацагентству з розшуку й управління активами

Майно одеського аеропорту та 75% акцій її компанії-власника передали в управління Нацагентству з розшуку та управління активами. А це означає, що далі його можуть продати.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро.

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Арешт майна, орієнтовна вартість якого, за попередніми оцінками, сягає близько 2 млрд грн, забезпечить виконання завдань кримінального судочинства та стане підґрунтям для повернення майна територіальній громаді міста Одеса,

– зазначають у НАБУ.

Йдеться про приміщення аеропорту і два термінали вартістю приблизно 2 мільярди гривень. Рішення ухвалив суддя Солом’янського райсуду ще в березні у справі про зловживання службовим становищем посадовцями Одеської міськради.

Нагадаємо, у 2011 році комунальне майно летовища незаконно отримало товариство "Міжнародний аеропорт Одеса". Його спільно створили Одеська міськрада та компанія "Одеса аеропорт Девелопмент".

Її бенефіціарними власниками були одеські підприємці Борис Кауфман та Олександр Грановський. Останній – депутат від БПП, друг і бізнес-парнер Ігоря Кононенка. Його називають куратором судів та прокуратури від Адміністрації президента.