Майно "Укртелефільму" таки пішло з молотка: кому дісталося та скільки заплатили

5 серпня завершився аукціон з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства "Укртелефільм". За нього запропонувала 5,1 мільйона гривень компанія "Ріелтіс-плюс".

Державне спеціалізоване підприємство "Укртелефільм" – українська студія телевізійних фільмів – було об'єктом малої приватизації (мовиться про невеликі підприємства, номінальна вартість яких не перевищує 250 мільйонів гривень). Утім, продали його майно лише за 5,1 мільйона, як повідомив виконувач обов'язків голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров.

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Єдиний майновий комплекс "Укртелефільму" розташований у Києві за адресою Кирилівська, 160. І навколо нього вже кілька років точаться суспільні дискусії. Зокрема, у 2014 році після ухвалення закону про "Суспільне мовлення" "Укртелефільм" мали перетворити з ДП у ПАТ (публічне акціонерне товариство), а потім приєднати його до Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ). Однак цього зроблено не було.

Згодом НАБУ розслідувало діяльність одного з колишніх генеральних директорів "Укртелефільму" і виявило зловживання службовим становищем. Чоловік підробляв документи і у змові з іншими людьми відчужував на користь приватного підприємства майнові права, що належали "Укртелефільму". Таким чином вдалося передати 67 об'єктів нерухомості у Києві. Державі завдали збитків на 68,72 мільйона гривень. У лютому 2019 року підозрюваному вручили підозру. Усі ці перипетії призвели до сумних наслідків.

Це вже не перша спроба продати цей об’єкт. Від колишньої студії телевізійних фільмів залишилися напівзруйновані приміщення,

– зізнався Трубаров, пояснюючи таку малу вартість майна "Укртелефільму".

Дійсно, нежитлові приміщення державного спеціалізованого підприємства "Укртелефільм" на вулиці Кирилівській у Києві виставляли на продаж на майданчику Prozorro ще в листопаді 2018 року. Тоді їх продати хотіли за 4,5 мільйона гривень. Через розслідування корупційних махінацій це майно не реалізували.

Зверніть увагу на розслідування "Схем" ще 2016 року: Як кіностудія "Укртелефільм" перетворилась на корупційне агентство нерухомості.