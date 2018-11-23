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      Майно "Укртелефільму" знову виставили на аукціон

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      Майно "Укртелефільму" повторно виставлене на аукціон
      Майно "Укртелефільму" повторно виставлене на аукціон / Ілюстрація

      Майно студії "Укртелефільм" продають з молотка за понад 4,5 мільйони гривень.

      Нежитлові приміщення державного спеціалізованого підприємства "Укртелефільм" на вулиці Кирилівській у Києві виставили на продаж на майданчику "Prozorro Продажі".

      Дивіться також: Як кіностудія "Укртелефільм" перетворилась на корупційне агентство нерухомості

      До складу об'єкта соціально-культурного призначення входять нежитлові будівлі, які на сьогодні перебувають у незадовільному стані.

      Площа виробничих будівель становить понад 1,5 тисячі метрів квадратних. Окрім них, на продаж також виставлені прохідна, гараж та ангар сумарна площа яких понад 400 квадратів.

      Укртелефільм майно нерухомість продаж
      Нерухомість "Укртелефільму" продають з аукціону

      Укртелефільм майно продаж
      Майно "Укртелефільму" виставлене на продаж

      Аукціон стартував 21 листопада. Пропозиції приймаються впродовж місяця до 21 грудня.

      Стартова ціна пропозиції – 4, 641 мільйона гривень. Станом на 31 травня 2018 року балансова вартість приміщень становила понад 9 мільйонів гривень без ПДВ.

      Що цікаво, цей лот виставляється на торги вже не вперше. Попередній аукціон з аналогічною ціновою, що був запланований на жовтень 2018, не відбувся.

      Раніше через систему електронних торгів СЕТАМ Державна виконавча служба продала на понад 1 мільйон гривень 38 транспортних засобів Харківського державного авіаційного виробничого підприємства.

      Теги: Новини України ProZorro Аукціон Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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