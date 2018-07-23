Майстриня створює надзвичайно реалістичні портрети котів: фото
Японська майстриня Вакунеко з шматочків вовни створює неперевершені гіперреалістичні портрети котів.
Художниця використовує вовну різних кольорів і голку для створення 3D портретів котів. На її Instagram можна подивися, що це дуже довгий і делікатний процес.
Читайте також: Якби герої сучасних картин жили у мегаполісі: мальовнича добірка
Вакунеко створює портрети котів
Щоб зробити один портрет, Вакунеко треба близько місяця. Майстриня використовує фотографії справжніх котів для створення максимально реалістичних робіт.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Українські гонщики загинули у страшній аварії в Києві: доповнено4 травня 2016 , 11:21 16
У Держдепі США пояснили, як Путін врятувався від найжорсткіших санкцій22 травня 2016 , 07:32
Усик готовий покинути Україну22 квітня 2016 , 22:27
Масова бійка на відомому лижному курорті Закарпаття: з’явились подробиці10 січня 2016 , 17:18 12
Голлівудські конфузи: як зірки на червоній доріжці оголювались (18+)26 травня 2016 , 04:19
Вчені назвали дату, коли з лиця Землі зникнуть усі чоловіки4 січня 2016 , 00:25