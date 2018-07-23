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УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Майстриня створює надзвичайно реалістичні портрети котів: фото

217 Читать новость на русском
Роботи майстрині Вакунеко
Роботи майстрині Вакунеко / Фото з Іnstagram

Японська майстриня Вакунеко з шматочків вовни створює неперевершені гіперреалістичні портрети котів.

Художниця використовує вовну різних кольорів і голку для створення 3D портретів котів. На її Instagram можна подивися, що це дуже довгий і делікатний процес. 

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Вакунеко створює портрети котів 

Щоб зробити один портрет, Вакунеко треба близько місяця. Майстриня використовує фотографії справжніх котів для створення максимально реалістичних робіт.

 

Теги: Курйозні новини LifeStyle Мистецтво світ тварин
Джерело: 24 Канал
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