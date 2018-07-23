Майстриня створює надзвичайно реалістичні портрети котів: фото

Японська майстриня Вакунеко з шматочків вовни створює неперевершені гіперреалістичні портрети котів.

Художниця використовує вовну різних кольорів і голку для створення 3D портретів котів. На її Instagram можна подивися, що це дуже довгий і делікатний процес.

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Вакунеко створює портрети котів

Допис, поширений 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco) 13 Кві 2018 р. о 7:50 PDT

Щоб зробити один портрет, Вакунеко треба близько місяця. Майстриня використовує фотографії справжніх котів для створення максимально реалістичних робіт.

Допис, поширений 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco) 19 Бер 2018 р. о 3:03 PDT

Допис, поширений 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco) 6 Бер 2018 р. о 12:18 PST

Допис, поширений 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco) 25 Гру 2017 р. о 11:14 PST

Допис, поширений 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco) 19 Гру 2017 р. о 10:02 PST

Допис, поширений 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco) 13 Вер 2017 р. о 9:13 PDT