Маю сумніви, що все було так, як нам розказують, – криміналіст про "вбивство" Бабченко

Не варто поспішати з висновками. Потрібно ще зачекати, щоб з’явилося більше інформації для аналізу. Брифінг виглядав, як звіт про дуже успішну операцію.

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла юрист, експерт-кримінолог Ганна Маляр.

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"Злочин відбувся – замах на вбивство. Слухаючи політків в мене почали з’являтися сумніви, чи дійсно все було, як нам розказують. Якщо замовники вбивства – це вороги журналісти, яких він нажив протягом чеченських воєн, то тут зрозуміло, що їхні дії можуть зупинити СБУ. Якщо замовники з боку ФСБ, тоді потрібно більше інформації про виконавця і чиновників, які замовили", – зазначила експертка.

Вона додала, що є дві версії, хто міг замовити вбивство.

"Є дві версії замаху. Перша – замовником є російська влада і друга – замовником є вороги, яких він нажив протягом чеченської війни", – сказала Маляр.

Відео повного випуску програми "Pro новини" за 30 травня 2018

До слова, 30 травня у Києві правоохоронці затримали організатора "вбивства" Бабченка – громадянина Г. Затриманий заплатив своєму знайомому з числа колишніх АТОвців 30 тисяч доларів за те, щоб той убив Бабченка.

Аркадій Бабченко виявився живим, а імітація його загибелі була спецоперацією СБУ задля затримання організаторів злочину.