Мають нове обладнання та більші зарплати: у Львові лікарі виступають за продовження медреформи

На Львівщині взялися захищати медичну реформу – місцевий медик Ігор Заставний написав петицію президенту України на її підтримку. Загалом, у цьому центрі первинної медико-санітарної допомоги вже уклали майже 72 тисячі підписаних декларацій. Там у кабінетах – нове обладнання, а в коридорах – розваги для малюків. До того ж, ремонти зробили за кошти Національної служби здоров'я.

Угоду з відомством Червоноградський центр підписав влітку минулого року, тож тепер отримують гроші з Києва. Їх вистачає і на ремонти, і на зарплату.

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Від такої системи, каже директорка центру, виграє як лікар, так і пацієнт.

Він має право обрати собі лікаря, бо тут відсутня прив'язки до прописки. Також він отримує гарантований пакет послуг по 504 наказу, тобто безкоштовні послуги, які йому гарантовані державою на первинній медичній допомозі,

– розповідає директорка Центру надання первинної допомоги Анна Ярмола.

Тож Анна, як і вже майже тисяча людей підписала петицію на підтримку та продовження медреформи. Автор документу – сімейний лікар Ігор Заставний, петицію створив з громадською організацією "Академія Сімейної Медицини України".

Поки що реформа дійшла до первинної ланки медицини. Це сімейні лікарі, терапевти та педіатри. Вони вже отримують більшу зарплату – за кількість пацієнтів, а не за години. Але це – лише перший і поки що найлегший етап. Якщо петиція за наступні два з половиною місяці збере 25 тисяч підписів, її розгляне президент. Поки лише понад 1000 підписів.



Петиція на підтримку медреформи

Чому реформа має продовжитись: аргументи з петиції

Люди можуть вільно обрати свого сімейного лікаря, терапевта, педіатра, без прив'язки до місця реєстрації; Запрацював принцип "гроші йдуть за пацієнтом" – медичні заклади отримують оплати за надані медичні послуги за прямими договорами з Національною службою здоров‘я України; У лікарів, які працюють у приватних практиках, з’явилася можливість отримувати оплати за обслуговування населення з державного бюджету; Третій рік працює програма відшкодування вартості ліків від хронічних захворювань "Доступні ліки", з цієї весни програма перейшла на електронні рецепти і прямі оплати аптекам за договорами з Національною службою здоров‘я; Люди отримали чіткий пакет медичних послуг, який гарантовано буде оплачений з державного бюджету; Відбулася комп’ютеризація медзакладів, де працюють сімейні лікарі, терапевти й педіатри; Нова модель фінансування і стимули для медиків дозволяють підвищувати сервіс і якість медичних послуг для людей у медзакладах; Змінюються умови навчання та розвитку лікарів.

Зазначимо, що наприкінці серпня чи на початку вересня очікується перше засідання нової Верховної Ради. Потім нас чекає коаліціада і наступний крок – формування уряду. Хто сяде в міністерські крісла – поки загадка, ходять лише чутки. Така ж інтрига – і перші рішення нових чиновників, зокрема, що буде з тарифами та чи продовжать реформи.