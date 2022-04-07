Майже 14 600 українських сімей подали заявку, щоб тимчасово влаштувати дитину у своїй родині

Минулого місяця запустили телеграм-бот "Дитина не сама". Відтоді заявку на тимчасове влаштування дитини у своїй родині подали майже 14 600 українських сімей.

Про це розповіла радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.

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14 599 сімей готові прихистити у себе дітей

За місяць практично 14 600 українських сімей подали заявку на те, щоб тимчасово влаштувати дитину у своїй родині,

– розповіла вона.

Також відомо, що з-поміж 290 заявок з-за кордону відібрали 68 організацій. Їм направлені вимоги щодо необхідності оформлення відповідної документації. Чотири організації вже ці документи подали.



Усе більше українців готові дати тимчасовий прихисток дітям під час війни

Що стосується проєкту "Дитина не сама", то він створений за ініціативи Дар'ї Герасимчук. Запроваджений він Офісом Президента спільно з Міністерством соціальної політики за підтримки Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні.

Дар'я Герасимчук закликає скористатися телеграм-ботом усіх, хто хоче прихистити дитину. Залишайте заявку і з вами зв'яжуться, якщо виникне відповідна потреба.

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