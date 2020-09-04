Львівська міська рада ухвалила рішення надати 589 учасникам бойових дій на Сході України земельні ділянки. Їх військові зможуть використовувати для дачного будівництва.

Про відповідне рішення повідомив Андрій Садовий на сторінці у телеграмі.

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Садовий підкреслив, що земельні ділянки для дачного будівництва отримають 589 учасників українсько-російської війни.

Важливо, що у цьому списку люди, які дійсно пройшли війну. У свій час місто погодило виділення зазначеної території, але, на жаль, з різних причин процес оформлення ділянок тягнувся декілька років. На сьогодні консенсусу досягнули й наші воїни найближчим часом зможуть отримати заслужені землі,

– написав мер Львова.

Він додав, що загальний розмір земельної ділянки – понад 21 гектар.