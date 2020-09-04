Майже 600 учасників війни на Сході отримають земельні ділянки, – Садовий
Львівська міська рада ухвалила рішення надати 589 учасникам бойових дій на Сході України земельні ділянки. Їх військові зможуть використовувати для дачного будівництва.
Про відповідне рішення повідомив Андрій Садовий на сторінці у телеграмі.
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Садовий підкреслив, що земельні ділянки для дачного будівництва отримають 589 учасників українсько-російської війни.
Важливо, що у цьому списку люди, які дійсно пройшли війну. У свій час місто погодило виділення зазначеної території, але, на жаль, з різних причин процес оформлення ділянок тягнувся декілька років. На сьогодні консенсусу досягнули й наші воїни найближчим часом зможуть отримати заслужені землі,
– написав мер Львова.
Він додав, що загальний розмір земельної ділянки – понад 21 гектар.