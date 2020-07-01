В Україні щодня фіксують зростання кількості хворих на COVID-19. Попри це, люди продовжують ігнорувати карантинні обмеження. Зокрема, в Одесі вихідними зафіксували натовпи відвідувачів на пляжах та в клубах. За словами журналістки Ольги Баклаженко, в місті, фактично, не контролюють цю ситуацію. Люди не дотримуються соціальної дистанції. Відтак мерія навряд чи розглядає якісь відповідні заходи.

Журналістка в ефірі 24 каналу зауважила, що в Одесі мер, фактично, давно вже скасував карантин. Він це сказав в інтерв’ю одному з видань 1,5 місяці тому.

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На думку Ольги Баклаженко, навіть якщо будуть якісь приписи щодо посилення карантину, вона не бачить жодної перспективи, що їх виконають. Тому що зараз немає жодних контрольних заходів.

В Одесі, мабуть, найм'якший карантин, у порівнянні з іншими містами України,

– додала вона.

Також журналістка зазначила, що найімовірніше, якщо будуть якісь обмеження, то вони погано контролюватимуться. Відтак люди відпочиватимуть на узбережжі, як це було останніми вихідними. Тоді неможливо було пройти ні на приватні, ні на муніципальні пляжі.

Минулими вихідними були значні натовпи людей. І ніхто це не контролював. Ольга Баклаженко наголосила: те, що показують у ЗМІ, це порівняно мало з тим, що було в пікові години. Були величезні затори, довжиною в декілька кілометрів.

Але навіть коли стоїть черга до аквапарку, ніхто не каже, щоб люди дотримувалися дистанції. Ніхто цього не робить, ніхто вже майже не вірить у карантин і це нас всіх дуже лякає,

– прокоментувала вона.

Журналістка розповіла, що місцева влада, звісно, підтримає рішення Києва і ухвалить відповідні рішення щодо посилення карантину на місцевому рівні. Але невідомо, хто їх контролюватиме й виконуватиме. Адже зараз, практично, немає правоохоронців на узбережжі.

"Це показує те, що ніхто достатньо не контролює дотримання карантину. Тобто, можна прийняти що завгодно, але є питання контролю. Сподіваюсь, що якось ситуація змінюватиметься", – пояснила вона.

Що відомо про порушення карантину в Одесі

27 – 28 червня на пляжах та клубах Одеси зафіксували рекордні натовпи відпочивальників. На відео, які публікували користувачі в соцмережах, помітно, що люди не дотримувалися вимог соціальної дистанції та не одягали захисні маски.

Зокрема, дуже багато одеситів та гостей міста відвідали минулими вихідними нічні клуби в Одесі. Наприклад, одеський клуб Ibiza 26 червня влаштував вечірку, на якій гостей розважав гурт "Время и стекло" Там були присутні приблизно тисяча відвідувачів.

Довідка. 30 червня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні можуть запровадити додаткові обмеження стосовно курортів через збільшення кількості заражених COVID-19. Зокрема, це стосується Одеси.