Цей інцидент стався в селищі Андріївка, повідомили про нього 4 листопада. Поліцію туди викликали, бо зловмисник погрожував матері вбивством і майже його скоїв.
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Жінка потрапила до лікарні
Жінку одразу направили до лікарні, щоб надати фахову медичну допомогу. 76-річна потерпіла там перебуває і досі.
Після затримання зловмисника, правоохоронці почали встановлювати обставини. Виявилося, що він раніше вже перебував на лікуванні в психлікарні.
Закривавлена шапка жінки, яку побили / Фото Нацполіції
Що йому загрожує
Наразі правоохоронці направили затриманого у слідчий ізолятор. Йому оголосили підозру за статтею про умисне важке тілесне ушкодження. Вона передбачає до 8 років ув'язнення.
Проте він може уникнути покарання. Якщо експертиза встановить, що підозрюваний має психічні розлади, він відправиться на примусове лікування.
Схожа подія раніше
9 жовтня затримали 38-рінчого жителя Львівщини, який сильно побив свою літню матір. Згодом її знайшли мертвою у власному домі.
Правоохоронці з'ясували, що між мамою та сином стався конфлікт, який переріс у бійку. Зловмисник не лише побив стареньку, а й почав її душити.