Вбивав маму, щоб "вигнати духів": на Харківщині затримали агресивного неадеквата

На Харківщині затримали 45-річного чоловіка, який жорстоко побив свою літню матір. Свої дії він пояснив тим, що хотів вигнати з неї "духів".

Цей інцидент стався в селищі Андріївка, повідомили про нього 4 листопада. Поліцію туди викликали, бо зловмисник погрожував матері вбивством і майже його скоїв.

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Жінка потрапила до лікарні

Жінку одразу направили до лікарні, щоб надати фахову медичну допомогу. 76-річна потерпіла там перебуває і досі.

Після затримання зловмисника, правоохоронці почали встановлювати обставини. Виявилося, що він раніше вже перебував на лікуванні в психлікарні.



Закривавлена шапка жінки, яку побили / Фото Нацполіції

Що йому загрожує

Наразі правоохоронці направили затриманого у слідчий ізолятор. Йому оголосили підозру за статтею про умисне важке тілесне ушкодження. Вона передбачає до 8 років ув'язнення.

Проте він може уникнути покарання. Якщо експертиза встановить, що підозрюваний має психічні розлади, він відправиться на примусове лікування.

Схожа подія раніше

9 жовтня затримали 38-рінчого жителя Львівщини, який сильно побив свою літню матір. Згодом її знайшли мертвою у власному домі.

Правоохоронці з'ясували, що між мамою та сином стався конфлікт, який переріс у бійку. Зловмисник не лише побив стареньку, а й почав її душити.