Майже 300 автомобілів потрапили в ДТП через снігопад у Києві: деталі

Через снігопад, який засипав Київ і передмістя в середу, 14 листопада, в столиці сталося вже 294 аварії. Через численні ДТП у місті утворилися серйозні затори.

Про це повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало в соціальній мережі Facebook.

Станом на 13 годину на спецлінію 102 надійшло 294 звернення про ДТП у Києві,

— написав Тракало.

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Рівень заторів в столиці становить 9 балів.

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В місті вже працює 339 одиниць техніки і 61 бригада працівників. Загалом у Києві є 424 одиниці техніки, оскільки цього року закупили півсотні нових.

З 6 ранку ми перевірили готовність наших сил та засобів до реагування в надзвичайних ситуаціях. Як правило, якщо ускладнюються погодні умови, за рішенням КМДА, ми виставляємо техніку великої прохідності на спусках і підйомах у Києві,

— зазначила Світалана Водолага.

До слова, перший сніг не вплинув на роботу "Укрзалізниці", всі поїзди поки що їздять за графіком.