Майже 80% компаній не планують скорочувати працівників, – дослідження НБУ

Приблизно 77% українських підприємств не мають наміру звільняти працівників. Навіть посилення карантинних заходів на кількість персоналу не вплине.

Про те, що більшість підприємств в Україні не планують скорочувати штаб через карантин, свідчать результати опитування, яке провів Нацбанк.

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Приблизно 77% опитаних підприємств не планують змін у кількості працівників,

– зазначили в НБУ.

Водночас частка компаній, які допускають скорочення штату, за останній тиждень знизилася. Серед тих, хто очікував зниження кількості працівників – підприємства-імпортери та торгівлі.

Водночас за 2 тижні карантину у Нацбанку зафіксували падіння кількості нових вакансій. Їх стало менше на 34%.

Що відомо про дослідження? НБУ опитав 102 українських компаній. Дослідження проводили протягом 30 березня – 1 квітня 2020 року.



Більшість українських компаній не планують скорочувати працівників / Скриншот зі сайту НБУ

Зверніть увагу! Станом на 6 квітня в Україні зафіксували 1 тисячу 319 випадків зараження коронавірусом. Померли 38 людей, одужали – 28.

Напередодні уряд ухвалив рішення про зміни у процедурі надання допомоги через безробіття: