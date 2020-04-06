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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Майже 80% компаній не планують скорочувати працівників, – дослідження НБУ

      -
      Майже 80% компаній не планують скорочувати працівників / taxlegal.help

      Приблизно 77% українських підприємств не мають наміру звільняти працівників. Навіть посилення карантинних заходів на кількість персоналу не вплине.

      Про те, що більшість підприємств в Україні не планують скорочувати штаб через карантин, свідчать результати опитування, яке провів Нацбанк.

      Читайте також Як коронавірус вплинув на ринок праці в Україні: нові дані НБУ

      Приблизно 77% опитаних підприємств не планують змін у кількості працівників, 
      – зазначили в НБУ.

      Водночас частка компаній, які допускають скорочення штату, за останній тиждень знизилася. Серед тих, хто очікував зниження кількості працівників – підприємства-імпортери та торгівлі.

      Водночас за 2 тижні карантину у Нацбанку зафіксували падіння кількості нових вакансій. Їх стало менше на 34%.

      Що відомо про дослідження? НБУ опитав 102 українських компаній. Дослідження проводили протягом 30 березня – 1 квітня 2020 року.


      Більшість українських компаній не планують скорочувати працівників / Скриншот зі сайту НБУ

      Зверніть увагу! Станом на 6 квітня в Україні зафіксували 1 тисячу 319 випадків зараження коронавірусом. Померли 38 людей, одужали – 28.

      Напередодні уряд ухвалив рішення про зміни у процедурі надання допомоги через безробіття:

      • реєструвати безробітних будуть із першого дня після подання заяви до Центру зайнятості;
      • виплату призначатимуть з першого дня реєстрації.


      Як вплинув карантин на фінанси українців / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Статистика Імпорт Торгівля Робота Карантин в Україні 2020 НБУ Новини України
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