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      Майже 9 трильйонів доларів збитків за тиждень: як коронавірус впливає на світову економіку

      - Читать новость на русском
      Світова економіка продовжує падіння через коронавірус / edition.cnn.com

      Протягом останніх дев’яти днів фондові ринки зазнали збитків у розмірі 9 трильйонів доларів. Епідемія коронавірусу продовжує негативно впливати на світову економіку.

      Падіння акцій спостерігається на фондових ринках не лише США, але і Європи та Азії. Про це повідомляє CNN.

      Читайте також Коронавірус, євро та ціни на нафту: що може спричинити обвал на ринку акцій Великої Британії

      Як впали показники на фондових ринках:

      • ключовий індекс Японії Nikkei 225 впав на 2,7%;
      • індекси Південної Кореї – на 2,2%;
      • індекс Гонконзької біржі – на 2,3%;
      • китайський індекс SHCOMP – на 1,2%.

      Приблизно 9 трильйонів доларів втратили світові біржі протягом дев'яти днів після того, як у четвер (5 березня – 24 канал) ринки США вкотре закрилися падінням,
      – йдеться у повідомленні.

      Європейські фондові індекси впали на 3 – 3,6%.

      Важливо! У МВФ заявили, що коронавірус може спричинити скорочення світової економіки на 0,1%. Крім того, фонд виділив 50 мільярдів доларів для підтримки країн, що постраждали внаслідок коронавірусу.

      Що відомо про коронавірус у світі: головне

      • Станом на 7 березня на китайський коронавірус кількість хворих зросла до 100 тисяч 840 людей, померли – понад 3 тисячі осіб. Одужали понад 55 тисяч людей.
      • Коронавірус поширився на більшість європейських країн, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії.
      • Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім Китай та США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.


      Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини США МВФ Світові біржі Фондовий ринок Інвестиції Південна Корея Японія Євросоюз
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