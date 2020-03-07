Майже 9 трильйонів доларів збитків за тиждень: як коронавірус впливає на світову економіку
Протягом останніх дев’яти днів фондові ринки зазнали збитків у розмірі 9 трильйонів доларів. Епідемія коронавірусу продовжує негативно впливати на світову економіку.
Падіння акцій спостерігається на фондових ринках не лише США, але і Європи та Азії. Про це повідомляє CNN.
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Як впали показники на фондових ринках:
- ключовий індекс Японії Nikkei 225 впав на 2,7%;
- індекси Південної Кореї – на 2,2%;
- індекс Гонконзької біржі – на 2,3%;
- китайський індекс SHCOMP – на 1,2%.
Приблизно 9 трильйонів доларів втратили світові біржі протягом дев'яти днів після того, як у четвер (5 березня – 24 канал) ринки США вкотре закрилися падінням,
– йдеться у повідомленні.
Європейські фондові індекси впали на 3 – 3,6%.
Важливо! У МВФ заявили, що коронавірус може спричинити скорочення світової економіки на 0,1%. Крім того, фонд виділив 50 мільярдів доларів для підтримки країн, що постраждали внаслідок коронавірусу.
Що відомо про коронавірус у світі: головне
- Станом на 7 березня на китайський коронавірус кількість хворих зросла до 100 тисяч 840 людей, померли – понад 3 тисячі осіб. Одужали понад 55 тисяч людей.
- Коронавірус поширився на більшість європейських країн, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії.
- Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім Китай та США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.