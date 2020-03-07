Майже 9 трильйонів доларів збитків за тиждень: як коронавірус впливає на світову економіку

Протягом останніх дев’яти днів фондові ринки зазнали збитків у розмірі 9 трильйонів доларів. Епідемія коронавірусу продовжує негативно впливати на світову економіку.

Падіння акцій спостерігається на фондових ринках не лише США, але і Європи та Азії. Про це повідомляє CNN.

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Як впали показники на фондових ринках:

ключовий індекс Японії Nikkei 225 впав на 2,7%;

індекси Південної Кореї – на 2,2%;

індекс Гонконзької біржі – на 2,3%;

китайський індекс SHCOMP – на 1,2%.

Приблизно 9 трильйонів доларів втратили світові біржі протягом дев'яти днів після того, як у четвер (5 березня – 24 канал) ринки США вкотре закрилися падінням,

– йдеться у повідомленні.

Європейські фондові індекси впали на 3 – 3,6%.

Важливо! У МВФ заявили, що коронавірус може спричинити скорочення світової економіки на 0,1%. Крім того, фонд виділив 50 мільярдів доларів для підтримки країн, що постраждали внаслідок коронавірусу.

Що відомо про коронавірус у світі: головне

Станом на 7 березня на китайський коронавірус кількість хворих зросла до 100 тисяч 840 людей , померли – понад 3 тисячі осіб. Одужали понад 55 тисяч людей.

, померли – понад 3 тисячі осіб. Одужали Коронавірус поширився на більшість європейських країн, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії.

Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім Китай та США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу