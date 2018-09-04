14:59
4 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
31°C 14°C
  • середа
    27°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Варфоломій вирішив не пити з російського "болотця". Ще трішки Солов'їного помьоту
Вєсті Кремля
21:42, 3 вересня
Вєсті.UA. Ведмежі послуги Медведчука. Шапка Гриця-молодця
Вєсті.UA
19:46, 3 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Майже чверть росіян виступає за обмін політв'язнями між Україною та РФ

23 Читать новость на русском
Росіяни хочуть обміняти своїх політв'язнів на українських
Росіяни хочуть обміняти своїх політв'язнів на українських / krymr.com

24% росіян виступають за обмін політв'язнями з Україно. Безпосередньо у столиці РФ прихильників обміну більше – 34 %.

Такі дані проведення опитування оприлюднив російський "Левада центр".

Читайте також: Скільки американців підтримують імпічмент Трампа: опитування

Згідно із результатами дослідження, лише 4% росіян вважають, що потрібно звільнити тільки Олега Сенцова (в Москві такої думки дотримуються 10%). За те, щоб залишити українського режисера та всіх інших політв’язнів у колоніях, виступають 17 відсотків росіян.

Додамо, що  за останні два місяці число росіян, які знають про голодування українського режисера Олега Сенцова, яке він оголосив у російській колонії в Лабитнангі у травні, зросло майже в півтора рази – з 37 до 51%.

опитування Сенцов політв'язні
Результати опитування громадян РФ

Це опитування проводили з 23 по 30 серпня 2018 року. Всеросійська вибірка міського та сільського населення становила 1600 осіб у віці від 18 років і старше в 136 населених пунктах, 52 суб'єктів РФ.

Нагадаємо, українські митці запустили флешмоб на підтримку Олега Сенцова з вимогою звільнити його з російської в'язниці. Вони закликають кожного підписати петицію на сайті Білого дому, що має допомогти у порятунку українського режисера. Створили цю петицію ще 9 серпня, а термін її спливає вже за 4 дні.

Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Україна – Росія Олег Сенцов Українці в полоні РФ соціологічне дослідження дослідження
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Рецепти корисних перекусів для дітей у школу
сьогодні, 13:28 Рецепти корисних перекусів для дітей у школу
"Предохранитель от глупости" или "торговец простотой": каким должен быть политик
сьогодні, 13:01 "Предохранитель от глупости" или "торговец простотой": каким должен быть политик
Павло Казарін
Похорон із чемоданами: у "ДНР" збираються закрити виїзд до Росії
сьогодні, 12:01 Похорон із чемоданами: у "ДНР" збираються закрити виїзд до Росії
Олексій Чибісов
Креативна економіка: що це таке та чому саме вона може врятувати Україну
сьогодні, 12:00 Креативна економіка: що це таке та чому саме вона може врятувати Україну
Тетяна Острікова
У яких країнах Європи відпочивають більше, ніж в Україні: інфографіка
сьогодні, 11:01 У яких країнах Європи відпочивають більше, ніж в Україні: інфографіка
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Ціна випускного: реалії цьогорічного святкування
 26 травня 2017 , 20:01
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Форвард збірної України прокоментував свій трансфер у російський клуб
 24 лютого 2016 , 00:23
Легендарний гравець "Шахтаря" прокоментував роботу Фонсеки у команді
 17 вересня 2016 , 10:27
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук