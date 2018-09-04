Майже чверть росіян виступає за обмін політв'язнями між Україною та РФ

24% росіян виступають за обмін політв'язнями з Україно. Безпосередньо у столиці РФ прихильників обміну більше – 34 %.

Такі дані проведення опитування оприлюднив російський "Левада центр".

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Згідно із результатами дослідження, лише 4% росіян вважають, що потрібно звільнити тільки Олега Сенцова (в Москві такої думки дотримуються 10%). За те, щоб залишити українського режисера та всіх інших політв’язнів у колоніях, виступають 17 відсотків росіян.

Додамо, що за останні два місяці число росіян, які знають про голодування українського режисера Олега Сенцова, яке він оголосив у російській колонії в Лабитнангі у травні, зросло майже в півтора рази – з 37 до 51%.



Результати опитування громадян РФ

Це опитування проводили з 23 по 30 серпня 2018 року. Всеросійська вибірка міського та сільського населення становила 1600 осіб у віці від 18 років і старше в 136 населених пунктах, 52 суб'єктів РФ.

Нагадаємо, українські митці запустили флешмоб на підтримку Олега Сенцова з вимогою звільнити його з російської в'язниці. Вони закликають кожного підписати петицію на сайті Білого дому, що має допомогти у порятунку українського режисера. Створили цю петицію ще 9 серпня, а термін її спливає вже за 4 дні.