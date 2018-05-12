Майже гола Кендал Джаннер показала свою фігуру: фото 18+

Фото моделі розмістило у своєму Instagram також видання followerinfashion.

За 10 годин фото Канделл у відвертому наряді набрало більше 4 мільйонів вподобань.

Фото у спокусливій прозорій сукні модель виклала у своєму Instagram .

Відома модель та зірка реаліті-шоу Кендал Джаннер на Каннському кінофестивалі одягнула повністю прозору сукню.

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