Майже гола Кендал Джаннер показала свою фігуру: фото 18+
Відома модель та зірка реаліті-шоу Кендал Джаннер на Каннському кінофестивалі одягнула повністю прозору сукню.
Фото у спокусливій прозорій сукні модель виклала у своєму Instagram.
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Канделл Джаннер
За 10 годин фото Канделл у відвертому наряді набрало більше 4 мільйонів вподобань.
Фото моделі розмістило у своєму Instagram також видання followerinfashion.
Джерело: 24 Канал
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