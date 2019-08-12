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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Майже не залишилось сил боротися: правозахисники просять писати листи бранцю Кремля Балуху

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      Володимир Балух
      Володимир Балух / Радіо Свобода

      Політв’язень фактично зневірився за гратами. У російській колонії у Тверській області з ним поводяться грубо та упереджено.

      За надуманими звинуваченнями Балуха безліч разів відправляли до штрафного ізолятора. Зараз він знову там. Бранця Кремля закрили у ШІЗО на 15 діб. Про це інформують у "Кримській правозахисній групі".

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      Український активіст Володимир Балух, перебуваючи у важких умовах російської колонії, бореться за свободу, людську гідність і Україну, але у нього вже майже не залишилося сил боротися за своє життя,
      – пишуть правозахисники.

      Вони наголошують: йому дуже потрібна підтримка українського народу і міжнародної спільноти.

      Усіх небайдужих просять написати бранцю Кремля.

      Надіслати лист Балуху можна через російську систему "ФСИН-письмо", для цього потрібно перейти за посиланням. У графі "Выбрать регион" потрібно зазначити "Тверская область", у графі "Выберите учреждение" вказати "ИК-4 Торжок".

      Листи слід надсилати на ім’я Балуха Володимира Григоровича, 1971 року народження. Обов’язково вказуйте в листі функцію, яка дає можливість відправити зворотну відповідь. Щоб українець отримав листи, їх рекомендують писати російською мовою й уникати речень і фраз, які російська влада може трактувати як "екстремістські".

      Хто такий Володимир Балух і за що його засудили в Росії? 

      Володимир Балух – кримський фермер, український громадський активіст. Після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства.

      Взимку 2013 року він вивісив прапор України на своєму будинку, пізніше прикріпив на будинок табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні".

      Наприкінці 2016 року Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони начебто знайшли на горищі його будинку патрони і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд в Криму засудив його до 5 років позбавлення волі.

      Балух свою провину не визнав і на знак протесту неодноразово оголошував про голодування. Правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Володимир Балух Українці в полоні РФ Анексія Криму
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