Майже півтори сотні причетних до незаконних виборів в Криму можуть опинитись під санкціями ЄС
Київ передав Брюсселю список осіб, причетних до організації та проведення незаконних виборів в окупованому Криму. У ньому фігурують 140 осіб.
Список своїм колегам вручив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі в бельгійській столиці.
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Він наголосив, що переговори були плідними й результативними. Встигли обговорити санкції щодо Росії через порушення міжнародного права у Криму, протидію російському політичному проекту "Північний потік-2" і просування реформ в Україні.
Додамо, що минулого тижня під час свого візиту до Києва глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні наголосила, що ЄС ніколи не визнає результати голосування у Криму і незаконну анексію півострова Росією.