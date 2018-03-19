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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ
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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ

Майже півтори сотні причетних до незаконних виборів в Криму можуть опинитись під санкціями ЄС

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Санкції ЄС проти Росії
Санкції ЄС проти Росії / criteriul.ro

Київ передав Брюсселю список осіб, причетних до організації та проведення незаконних виборів в окупованому Криму. У ньому фігурують 140 осіб.

Список своїм колегам вручив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі в бельгійській столиці.

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Він наголосив, що переговори були плідними й результативними. Встигли обговорити санкції щодо Росії через порушення міжнародного права у Криму, протидію російському політичному проекту "Північний потік-2" і просування реформ в Україні.

Додамо, що минулого тижня під час свого візиту до Києва глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні наголосила, що ЄС ніколи не визнає результати голосування у Криму і незаконну анексію півострова Росією.

Теги: Новини України Анексія Криму Новини політики Вибори в Росії 2018 Санкції Новини Росії Євросоюз МЗС України Павло Клімкін
Джерело: 24 Канал
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