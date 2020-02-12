Майже Ромео і Джульєтта: закохані проривалися через кордон, щоб бути разом у Валентинів день

Незаконна, але від того не менш романтична історія, трапилася на українсько-польському кордоні. 20-річний українець та його неповнолітня 15-річна подруга-полячка намагалися проникнути в Україну, уникаючи прикордонників. Все тому, що пара хотіла відсвяткувати День святого Валентина в Україні, подалі від батьків дівчини.

Ті – проти стосунків їхньої доньки з харків’янином, який приїхав у Польщу на заробітки. Про затримання пари інформує пресцентр Держприкордонслужби.

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Ідея привезти кохану в Україну належала хлопцю.

Оскільки дівчина не мала документів, що дають право на перетин кордону, молодик запропонував незаконно його пройти,

– розповідають прикордонники.

Пара декілька днів ретельно планувала свій маршрут, однак марно: оперативні підрозділи прикордонників швидко відреагували на порушення. Дівчину невдовзі передадуть польським правоохоронцям, а її коханого чекає відповідальність за злочин.



Закохана парочка в оточенні прикордонників біля "Шегині"/ фото Держприкордонслужби

Усі обставини правопорушення поки з’ясовують.