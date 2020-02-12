15:02
12 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ветеранський бейбі-бум у Росії. Арифметична істерика
      Вєсті Кремля
      21:07, 11 лютого
      Вєсті UA: Могутні нашіптування Єрмака. "Ленінські" думки Вітренка
      Вєсті.UA
      19:51, 11 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020

      Майже Ромео і Джульєтта: закохані проривалися через кордон, щоб бути разом у Валентинів день

      63 Читать новость на русском
      Прикордонники затримали закоханих, які намагалися незаконно перетнути кордон / колаж 24 каналу

      Незаконна, але від того не менш романтична історія, трапилася на українсько-польському кордоні. 20-річний українець та його неповнолітня 15-річна подруга-полячка намагалися проникнути в Україну, уникаючи прикордонників. Все тому, що пара хотіла відсвяткувати День святого Валентина в Україні, подалі від батьків дівчини.

      Ті – проти стосунків їхньої доньки з харків’янином, який приїхав у Польщу на заробітки. Про затримання пари інформує пресцентр Держприкордонслужби.

      Дивіться також: Не знала, що не можна у цей й*баний Крим, – росіянка влаштувала істерику у "Жулянах": відео 18+

      Ідея привезти кохану в Україну належала хлопцю.

      Оскільки дівчина не мала документів, що дають право на перетин кордону, молодик запропонував незаконно його пройти,
      – розповідають прикордонники.

      Пара декілька днів ретельно планувала свій маршрут, однак марно: оперативні підрозділи прикордонників швидко відреагували на порушення. Дівчину невдовзі передадуть польським правоохоронцям, а її коханого чекає відповідальність за злочин.


      Закохана парочка в оточенні прикордонників біля "Шегині"/ фото Держприкордонслужби

      Усі обставини правопорушення поки з’ясовують.

      Усик – Чісора: дата та місце бою
      сьогодні
      7453
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Держприкордонслужба Новини Польщі Діти і неповнолітні День Валентина Курйозні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:02 Війна на Донбасі та пріоритети в роботі ОП: головні тези з першого брифінгу Єрмака
      Наталя Боднар 1027
      сьогодні , 12:00 Історія про політику та бізнес: чому Україні не варто повертати доступ до російських соцмереж
      Павло Казарін 359
      11 лютого , 14:00 Коронавірус у Китаї: як епідемія впливає на економіку й бізнес
      Тетяна Панасюк 1774
      10 лютого , 14:00 Батумі – новий Дубай: ТОП-5 причин купити нерухомість в Грузії
      527
      сьогодні , 10:30 Андрій in, Андрій out: що стоїть за зміною глави Офісу президента
      Леонід Швець 1318
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук