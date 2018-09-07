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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Майже тисячу сучасних службових авто виділили для поліції сільської місцевості та невеликих міст

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Патрульну поліцію сільської місцевості та невеликих міст забезпечили автомобілями та планшетами
Патрульну поліцію сільської місцевості та невеликих міст забезпечили автомобілями та планшетами / 24 Канал

Голова Нацполіції Сергій Князєв та його заступники здійснили виїзди у найбільш віддалені відділи поліції та перевірили несення служби секторів та груп реагування патрульної поліції у сільській місцевості та невеликих містах. За підсумками перевірки було прийнято рішення виділити на місця 945 сучасних службових автомобілі.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції України.

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Саме в невеликих містах та селищах більше звертається уваги на роботу СРПП, який є патрульною поліцією. Ми вже започаткували такий термін – сільська патрульна поліція. Ефективна робота СРПП – це одне із основних завдань. Тому виїзди здійснено з метою зрозуміти, що нам потрібно міняти системно, глобально, а де потрібно надати допомогу,
– наголосив Сергій Князєв під час виїзної наради 7 вересня.

Під час зустрічі заступник голови Національної поліції Костянтин Бушуєв звернув увагу присутніх на виявлені перевіркою порушення та проблемні питання.

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Заступник голови Національної поліції Костянтин Бушуєв

Заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич зазначив, що з метою підвищення ефективності роботи нарядів СРПП (сектори реагування патрульної поліції, – 24 Канал) на місця було передано 945 сучасних службових автомобілів марок Mitsubishi, Renault, Toyota, Isuzu, Skoda. А також понад тисячу планшетів для працівників патрульної поліції. Відтак близько 880 груп реагування патрульної поліції по всій країні забезпечено автомобілями та планшетами.

"Маємо позитивні результати роботи. Зокрема – нарядами СРПП безпосередньо розкрито понад 10 тисяч кримінальних правопорушень, що становить майже 7 відсотків від загальної кількості скоєних злочинів. Поліцейські виявили та задокументували 717 тисяч адміністративних правопорушень, з яких лише за статтею 130 КУпАП – 36 тисяч", – сказав Олександр Фацевич.

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Заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич

Додамо, що на цій же зустрічі Сергій Князєв зобов'язав керівників низки департаментів та відомств підготувати необхідну документацію для того, щоб до кінця року уся поліцейська система змогла перейти на нові електронні постанови, які допоможуть подолати корупцію та стануть сучасним і ефективним інструментом притягнення порушника до відповідальності.
 

Теги: Новини України Новини політики Сергій Князєв Поліція Транспорт
Джерело: 24 Канал
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