Найєм закликав адміністрацію СІЗО звернути увагу на те, що підозрюваний користується телефоном. Крім того, у своєму дописі він звернувся до міністра юстиції Дениса Малюськи.

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У нас є підстави вважати, що у Миколи є доступ до телефону та соціальних мереж. Ні для кого не секрет, що в СІЗО можна придбати телефон. Не важко, і не особливо дорого. Здають в оренду ці телефони самі ж затримані,

– сказав адвокат.

Він наголосив на важливості ретельніше перевіряти дотримання правил перебування у СІЗО.

До речі, Наєм планує безпосередньо зустрітися з Миколою у СІЗО, аби "проконтролювати цей момент": "Тут вже не про комфорт для хлопця".

Малюська заявив, що камеру підозрюваного вже перевірили

На допис Найєма оперативно відреагував Денис Малюська. Він заявив, що камеру Миколи обшукали, однак телефона не виявили. Перед тим хлопець перебував в ізоляторі тимчасово тримання. "Що там було – не знаю. Не наша сфера. Знайдуть засоби зв'язку – потрапить у карцер. Персонал теж попередили", – відзначив міністр.

Головне про смертельну ДТП у Харкові

26 жовтня 16-річний водій Infiniti на шаленій швидкості врізався в Chevrolet. Перед тим він проігнорував червоне світло.

Внаслідок зіткнення загинув водій Chevrolet. Пасажири юнака сильно постраждали, водночас сам винуватець аварії обійшовся фактично подряпинами.

Суд взяв підозрюваного під варту на 60 діб без права внесення застави. Тепер підлітку загрожує до 8 років ув'язнення.

Повний текст публікації Масі Найєма у фейсбуці:

Справа про ДТП в Харкові.

У нас є підстави вважати, що у підозрюваного Миколи є доступ до телефону та соціальних мереж.

Я думаю ні для кого з колег не секрет, що в СІЗО можна придбати телефон. Не важко, і не особливо дорого. Здають в оренду ці телефони самі ж затримані.

Микола утримується в приміщенні Харківського СІЗО 27.

Сподіваюсь адміністрація СІЗО зверне на це увагу і запровадить на постійній основі реальну, а не формальну перевірку дотримання правил перебування під вартою з боку підозрюваного. А також його сусідів по камері.

І добре, щоб це сталось до того, як певні дії підозрюваного призведуть до проблеми. Додатково ми звернемось до адміністрації і скоро завітаємо для того, щоб проконтролювати цей момент.

Бо вибачте, але тут вже не про комфорт для хлопця.