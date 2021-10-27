Мажор, який влаштував смертельну ДТП в Харкові, раніше стріляв по людях з пістолета

У Харкові ввечері 26 жовтня сталася моторошна аварія із загиблим. Винуватець зіткнення на шаленій швидкості виїхав на перехрестя на червоне світло. Повідомляють, що він уже мав проблеми із законом: стріляв по людях, їздив на шаленій швидкості та любив показати в інстагармі "своє розкішне життя".

У соцмережах повідомляють, що він місцевий мажор, якому лише напередодні купили авто. До того ж він у 14 років стріляв з пневматичного пістолета у жінку і хлопця, які мали до нього претензії.

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У 14 стріляв по людях у магазині

Випадок стався ще у 2019 році: тоді хлопцю, якого називають Миколою, було лише 14 років. Місцеве видання Vgorode писало, що підліток ображав дівчину і казав, що вона "не його рівня". Тоді її старший 19-річний брат і 39-річна мама вирішили розібратися із мажором. Зустрітися домовилися у супермаркеті.

Я до нього підійшов і він почав мені загрожувати і моїй родині. Говорити, що ми – ніхто і він засадить нас, і ще потім ми заплатимо йому грошей,

– розповідав постраждалий.

Після таких зухвалих розмов усі вирішили вийти у тихіше місце. Однак навздогін старшим мажор почав стріляти. Як розповів 19-річний хлопець, він отримав 7 куль, ще 1 – 2 – його мама.



Кулю з голови постраждалому витягали лікарі

Тоді на місце викликали поліцію і відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".

16-річного водія, через якого загинув 58-річний чоловік, вже затримала поліція . Правоохоронці стверджують, що він був тверезим.

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Хизування автоматами, швидкістю і розкішним життям

Після аварії у соцмережах одразу з'явилися скриншоти з особистої сторінки винуватця ДТП. В інстаграмі він часто показував своє авто, на якому ганяв понад 100 кілометрів на годину.

Там же він світив купою грошей, автоматами у багажнику, дорогим відпочинком.

Життя харківського мажора, який вчинив ДТП / Скриншоти з телеграму "Харьков 1654"

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