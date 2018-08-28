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"Мажора" Енгібаряна, який на смерть збив підлітка на переході, звільнили в залі суду

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Тигран Енгібарян
Тигран Енгібарян / newsroom.kh.ua

У вівторок, 28 серпня, колегія суддів Апеляційного суду Харківської області прийняла рішення звільнити водія Toyota Cаmry Тиграна Енгібаряна, який на пішохідному переході в Харкові на смерть збив 17-річного хлопця.

Про це повідомляє KHARKIV Today.

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Прес-секретар Апеляційного суду Євгенія Бондаренко повідомила, що суд задовольнив апеляційну скаргу адвокатів і обвинуваченого, змінивши реальний термін на умовний.

"Вирок районного суду змінено відповідно до статті 75 КК України. Енгібарян звільнений від відбування основного терміну покарання з випробуванням", – сказала вона.

Для Енгібаряна встановлений випробувальний термін три роки, протягом якого він повинен з'являтися для реєстрації, повідомляти про зміну місця проживання.

Винуватець смертельної ДТП відразу ж був звільнений із зали суду. Постраждала сторона, яка була присутня під час винесення рішення, не заперечувала.

В термін зарахують попереднє утримування з 16 січня по 28 серпня 2018 року.

Нагадаємо, 18-річний водій у середині січня на смерть збив 17-літнього хлопця. Водій виїхав на зустрічну смугу, щоб об’їхати автівки, які зупинилися на світлофорі, і на швидкості врізався у пішохода. Студент помер на місці, а Енгибарян поїхав з місця аварії.

 

Теги: Новини України Кримінальні новини Аварії та ДТП Новини Харкова Судді
Джерело: 24 Канал
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