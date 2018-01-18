Мажора-учасника смертельної аварії в Харкові побив батько
Тиграна Енгибаряна, який у Харкові на пішохідному переході на смерть збив 17-річного підлітка, побив батько. Трапилося це після того, коли Тиграна затримала поліція.
Про це повідомляє NewsRoom.
Видання зазначає, що чоловік досить сильно побив сина. Розлюченого батька від затриманого Тиграна довелося відтягувати правоохоронцям.
Читайте також: Жахлива аварія у Харкові за участю мажора: очевидці розповіли деталі трагедії
Інформацію про побиття підтвердила у Facebook працівниця патрульної поліції Ляна Теремкова.
"Тато Тиграна приїхав ... і відважив шикарних лящів своєму синові! А раніше руки не доходили?", – написала вона.
Нагадаємо, 16 січня у Харкові водій за кермом Toyota на смерть збив 17-річного хлопця на пішохідному переході та втік з місця аварії. Водієм авто виявився Тигран Енгибарян – син харківського бізнесмена. 18 січня суд взяв під арешт Тиграна Енгибаряна строком на 2 місяці без права внесення застави.