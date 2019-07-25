Мажоритарники "Слуги народу": представник партії пояснив, чому висувалися фотограф та няня

Українських виборців дуже здивували списки мажоритарників партії "Слуга народу". Всі обговорюють весільного фотографа, який переміг на окрузі українського мільйонера з проросійськими поглядами Вячеслава Богуслаєва, а також няню на одному з округів. Тобто це люди, які є представниками дуже різних професій і виникає запитання, що можуть вони дати законодавчому органу.

Сталося те, що переважна більшість українського суспільства сказала "ні" старим елітам. Цей запит був під час президентської кампанії, а тепер це на рівні Верховної Ради. Про це в програмі "Що це було" заявив радник Володимира Зеленського Микита Потураєв.

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Потураєв розповів, що звичайно такий запит є не всюди, але був реалізований й на рівні місцевих еліт. Де ситуація у певних містах, районах та областях гірша, аніж була на рівні Верховної Ради. Там є випадки, коли люди керують ще з часів СРСР. Це, звісно, що поодинокі випадки, але вони є.

Наші депутати відображають Україну. Ми, як партія, яка фактично рівно взяла по всій Україні, звичайно, що можемо цим дивувати когось. Але ми партія не стільки радикально ідеологічна, а скільки партія з принципами,

– повідомив радник Володимира Зеленського.

Три головних принципи партії, які озвучив Потураєв:

Не брехати. Не красти. Не відступати від того, що ти вже запланував й пообіцяв людям зробити.



Микита Потураєв

"Тому погляди можуть бути різні, як і в країні. Всі ці люди відтепер в одній партії. Вони в мініатюрі відображають українське суспільство таким, яким воно є. З такими компетенціями, з такими різними способами заробити собі копійку на життя – це Україна в мініатюрі. Звичайно, що ми абсолютно усвідомлювали про різний рівень компетенції, тому ми плануємо з’їзд всієї фракції", – додав Микита Потураєв.



Скільки місць в Раді будуть мати партії

Дивіться повне відео програми "Що це було?" за 24 липня 2019 року: