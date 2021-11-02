У мажорів "їде дах" від безкарності: чому судова реформа стосується кожного українця

Непокаране зло завжди повертається наглішим. Якщо суддя "відмазав" мажора, який вистрілив жінці в обличчя, то не дивуйтеся, що потім це мажор вбиває когось автомобілем.

16-річний мешканець Харкова – мажор на ім'я Коля – був за кермом дорогущої Infiniti, яке промчало на червоне світло і розтрощило дешевше Aveo, водій якої помер на місці. Ви точно бачили цю історію в новинах минулого тижня.

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Типова історія для мажора

Мажор спеціально розганяв авто до 200 кілометрів на годину. Знімав відео про це прямо з салону авто. А за кілька хвилин до вбивства невинного водія Aveo, заледве не вбив пішохода на "зебрі".

Відразу після спричиненого ним смертельного ДТП мажор кричав, що "батя всьо порішає". Останній, до речі, виявився гідним синулі і погрожував журналістам. Цитую: "Слухайте, пішли в ж*пу! Будуть у вас проблеми із законом".

Одним словом, достатньо типова історія про мажора і папашу, у яких від власної безкарності, схоже, вже давно дах поїхав.

Однак ця історія не про них, а про суддю, дякуючи якій "герої" історії і впевнилися у своїй безкарності. Це суддя Червонозаводського суду Харкова Тетяна Янцовська.

Суддя "відмазала" мажора у 2019 році

У листопаді 2019 року, тоді ще 14-річний, Коля мав побутову суперечку, під час якої в людному місці дістав пневматичний пістолет і зробив 4 постріли в обличчя жінки і її сина. В підсумку у жінки прострелена щока, прострелена гайморова пазуха, в якій застрягла куля.

Жінці зробили операцію з встановленням титанової пластини в гайморову пазуху. Потерпілі спробували відшкодувати витрат на лікування та компенсувати моральну шкоду. І тут в історії з'являється суддя Янцовська.



16-річний мажор спричинив смертельне ДТП / Фото Харківської обласної прокуратури

За постріли в обличчя жінки вона присудила Колі 2 роки умовно. Хоча стаття передбачає покарання аж до трьох років тюрми. Великодушна до мажора суддя вирішила, що Колю не варто ізолювати від суспільства, підліток як підліток.

Замість 250 тисяч гривень – суддя присудила потерпілій жінці компенсацію 23 тисячі гривень. Як ви розумієте, смішні гроші для Колі і його татка. Тож не дивуйтесь, що Коля зрозумів, що можна "чудити" по повній програмі.

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Сідати за кермо Infiniti, вихвалятися в соцмережах як зухвало він порушує правила дорожнього руху. Хизуватися, що може від всього відкупитися, що поліцейські коштують 100 – 200 доларів.

Харківського мажора чекали у суд 9 листопада

У кінці вересня Колю все ж "зловили" і виписали протокол за перевищення швидкості, проїзд на заборонений сигнал та інше. Розгляд протоколу, судячи з судового реєстру, призначили на 9 листопада.

Але Колі начхати, він знову заліз за кермо дорогущої Infiniti, знову розігнав авто і, хизуючись, порушив правила руху. В підсумку, проносячись, на червоне світло вбив безневинного водія.

І ще про суддю Янцовську. Ми в Центрі протидії корупції з нею раніше перетинались. Вона входила до колегії, які "відмазали" іншого мажора – сина Авакова – за крадіжку 11 мільйонів на спорядженні військовим.

Саме Янцовська з колегами посміялась суспільству в обличчя і визнала винним не сина Авакова, а померлу особу і цапа-відбувайла, який сплатив штраф і вже відбув покарання.

Суддя Янцовська до окупації Донбасу працювала в міському суді Красного Луча Луганської області. Після Майдану вирішили, що Янцовська дуже цінна суддя. Транзитом через Чернігів її перевели до харківського суду.

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Звісно, що суддівська система вважає її доброчесною, і Янцовська отримує 1,3 мільйона гривень наших податків на рік.

Чому важливо дотиснути реалізацію судової системи

Підсумовуючи, ми з вами не можемо впливати на безголових батьків, які, покриваючи зальоти своїх дітей, перетворюють їх на розбещених мажорів, а подекуди й на вбивць. Що ми можемо, так це дотиснути реалізацію судової системи.

Дотиснути реалізацію судової системи важливо для кожного / Фото Unsplash

Щоб ця система не мала таких зальотів, як з цим Кольою. І очевидно не мала таких суддів, як суперпоблажлива до мажорів Янцовська. При цьому хочу наголосити, що в системі є хороші судді.

Найсвіжіші рішення хороших суддів

А в окремих суддах, як, наприклад, антикорупційному, таких чесних суддів взагалі переважна більшість. Щоб закінчити на хорошій ноті, наведу 2 їх найсвіжіших рішення.

Суддя антикорсуду Віталій Крикливий дозволив заочне досудове розслідування колишнього голови правління "Приватбанку" Олександра Дубілета. Це дозволить значно пришвидшити покарання команди олігарха Ігоря Коломойського.



Рішення суду по Дубілету дозволить швидше покарати команду олігарха / Фото "Української правди"

Судді антикорсуду Олександр Семенников, Віктор Панкулич та Дмитро Михайленко підтвердили рішення суду першої інстанції, за яким у Медведчуківського Киви конфіскували 1,25 мільйона необґрунтованих активів від нібито жомової ями.

Це рішення, до речі, важливе не сумою (хоч і вона приємна), а прецедентом. Це перший мільйон, що його отримає бюджет за допомогою інструмента цивільної конфіскації необґрунтованих активів чиновників.

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Ми в Центрі протидії корупції кілька років добилися впровадження цивільної конфіскації. Приємно бачити як цей інструмент покарання чортів працює.