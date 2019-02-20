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      Мажорка покаялась: чи близько правосуддя у справі Зайцевої?

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      Чи близько правосуддя у справі Зайцевої?
      Чи близько правосуддя у справі Зайцевої? / Укрінформ

      Вже 15 місяців минуло від дня скоєння харківською мажоркою страшної ДТП – дівчина пролетіла на червоне на задавила на смерть 6 пішоходів та ще шістьох травмував.

      За кермом люксового джипу була Олена Зайцева, що на момент скоєння злочину перебувала під дією наркотичних речовин – це довела експертиза, що проводили у СІЗО. Зайцева виявилася донькою заможних харківських бізнесменів, і за гроші батьків вже 15 місяців поспіль намагаються зняти з неї відповідальність за скоєний злочин.

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      Кудись зникають речові докази по справі, зібраних аналізів виявляється чомусь недостатньо для підтвердження її наркотичного сп'яніння, тим часом звільняється з роботи і зникає лікар-нарколог, яка безпосередньо брала аналізи і проводила у день ДТП огляд Зайцевої. А коли через рік лікаря  знаходять й викликають до суду – то вона починає говорити щось незрозуміле, спростовуючи саму себе.

      Тим часом, батьки Зайцевої намагаються відкупитися від постраждалих. Хоча ті категорично проти, але на їхні банківські картки таки "падають" гроші – по 50 тисяч гривень. Для порівняння – "Лексус" мажорки коштував батькам два мільйони. І попри спротив потерпілих та заяви, що гроші не потрібні, що їх повернуть – прокурори чомусь стають на бік Зайцевою і готові називати це пом'якшувальною обставиною.

      Далі більше. Кожен із харківських кримінальних експертів чомусь втрачає кваліфікацію й виявляється неспроможним назвати справжню швидкість, із якою рухалася автівка Зайцевої – хоча є відеозапис моменту аварії й вирахувати швидкість це арифметичне завдання рівня 5-го класу. А прокуратура чомусь не вірить експерту із автосалону "Лексус", який демонструє зафіксовану комп'ютером автівки швидкість – 102 кілометри за годину. Прокуратура вірить подрузі Зайцевої, яка сиділа на пасажирському сидіння і точно бачила, що мажорка їхала на зелений зі швидкістю лише 70 кілометрів на годину.

      Коли експерти з Дніпра офіційно встановили, що летіла на червоний Зайцева зі швидкістю 106 кілометрів, прокурори буквально на льоту "перевзулися" й почали заявляти, що неважливо 70 чи 106 – адже у будь-якому випадку це порушення швидкісного режиму.

      Водій другої автівки, що скоїли ДТП – Геннадій Дронов
      Водій другої автівки, що скоїла ДТП, – Геннадій Дронов

      А ще винуватцем ДТП намагаються зробити водія тієї автівки, з яким зіткнулася на перехресті Зайцева, пролетівши червоний світлофор – мовляв, це він винен, що вона в нього в'їхала і її відкинуло на тротуар із пішоходами. Сьогодні для Зайцевої і Геннадія Дронова, провина якого в тому, що він рушив на жовтий й опинився не в тому місці не в той час – просять по 10 років за гратами.

      Така поблажливість прокурорів, які чомусь перебувають на боці винуватиці ДТП, а не на боці постраждалих, може дозволити суду застосувати щодо Зайцевої пом'якшувальні обставини, мовляв, вона розкаялася, компенсувала й обіцяє ніколи більше за кермо не сідати.

      А за таке їй можуть зрізати третину, або дві третини строку – то ж 10-річне загратування зміниться на трирічне. А півтора роки Зайцева вже відбула у СІЗО – і от якби досі діяв закон Савченко, за яким час в ізоляторі множиться на два – то Зайцева вийшла б на свободу просто з судової зали. З тієї судової зали, де її визнали б винною у смерті шістьох людей. Визнали винною – і одразу б відпустили.

      Звісно, це все лише припущення, і я маю нагадати, що в нашій країні діє презумпція невинуватості. Відтак, допоки суд на оголосить зворотнє Олена Зайцева є невинуватою. А вирок по цій справі Феміда озвучить 26-го лютого...

      Читайте також: Смертельна ДТП на Сумській у Харкові: Зайцева визнала провину

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Новини Харкова ДТП у Харкові
      Джерело: 24 Канал
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