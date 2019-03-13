Мажорне мародерство в "Укроборонпромі": як у світі реагують на корупційний скандал в Україні

Найвпливовіша інформаційна агенція Bloomberg назвала "цей корупційний скандал занадто брудний навіть для України", натомість медіа The New York Times зазначає, що "журналісти завдали чергового удару по рейтингах Порошенка".

Навіть не знаю з чого розпочати. З реакції провідних медіа світу на викриття огидної мажорної корупції імені Гладковського? Чи, може, з обурення країн великої сімки та Світового банку з приводу легалізацію Конституційним судом незаконного збагачення?

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Поки я ще гублюся з чого почати, ви, мабуть, починаєте відчувати "іспанський сором" (це коли хтось інший робить щось дуже непристойне або дуже дурне, а соромно за це вам). Зачекайте, зараз буде більше.

Розповіді світових медіа про мажорне мародерство в нашій оборонці

Реакція Bloomberg

Найвпливовіша серед глобальних інвесторів та бізнесменів інформаційна агенція Bloomberg назвала свій матеріал так: "Цей корупційний скандал занадто брудний навіть для України". Від цих слів під землю провалитися від сорому хочеться.

Зацитую вам речення з цього матеріалу: "Війна не тільки допомагає Порошенку отримати дипломатичну і фінансову підтримку від інших країн, а й надає можливість корупціонерам збагачуватися з обох сторін кордону". Проблема в тому, що через призму його репутації фінансова еліти світу сприймає Україну.

В житті це означає, що ці бізнесмени почнуть давити на політиків у своїх країна з питанням: "Якого дідька ми маємо нести збитки від санкцій проти Росії через її війну з Україною, влада якої на цій війні мародерствує?" .



Петро Порошенко

І я скажу вам відверто, відповісти на цей закид не можуть навіть найближчі друзі України в урядах наших союзників. А це означає, що вплив позиції захисників антиросійських санкцій слабшають, а позиції лобістів їх відміни сильнішають. Значно сильнішають.

Реакція The New York Times

The New York Times так описує цей скандал: "Журналісти завдали чергового удару по рейтингах Порошенка, чия популярність і так потопає в нестримній корупції посадових осіб і невиконаних економічних обіцянках. Порошенко потрапив під шквал критики і невдоволення після появи медіа-розслідування про розкрадання коштів "Укроборонпрому", до якого причетне найближче оточення президента".

Для розуміння, США в цьому році планує виділити українській оборонці близько півмільярда доларів. Тій оборонці, про розкрадання якої так жорстко написав The New York Times. Як думаєте, це допоможе друзям України в парламенті США відстояти ці гроші, або іншу таку потрібну нашій армії допомогу, наприклад летальну зброю.



"Укроборонпром"

Американський виборець, читаючи такі матеріали, задаватиме своїм сенаторам і конгресменам логічне питання: "Чи гарантуєте ви, що синок друга діючого президента так само не крастиме наші податки, які ви виділяєте Україні?"

Чи може після такого матеріалу американський парламентар відповісти ствердно? Чи захоче він і далі відстоювати інтереси України після кількох таких розмов з власними виборцям. Чи захоче забирати гроші, наприклад, з своїх оборонних програм, щоб віддати їх в руки різного штибу Гладковським? Щось дуже я в цьому сумніваюся.

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Щоб не перетворити наш спільний "іспанський сором" в глибоку депресію, не читатиму вам більше заголовки головних медіа на цю тему. Якщо коротко, то скандал з мажорами, які розкрадали армію не просто зганьбив Україну на весь світ – він глобально підірвав позиції наших друзів чи не в усіх ключових Західних столицях.

А "добив" ці позиції скандал з легалізацією Конституційним судом незаконного збагачення чиновниками. Суть проблеми ви знаєте – відтепер посадовці можуть спокійно жити в розкошах, бо невідповідність їх статків офіційним заробіткам перестала бути злочином. Досі повірити в це ідіотське рішення Суду не можу, як і наші Західні союзники у війні з Росією. Давайте подивимося на їх реакцію.

Реакція США на скасування статті за незаконне збагачення

Спочатку про обурення США, як нашого ключового союзника у військовому протистоянні з Росією. Зацитую посла США в Україні Мері Йованович: "Рішення Конституційного Суду … є серйозним відступом у боротьбі з корупцією в Україні. Воно послаблює антикорупційну архітектуру України, включаючи створюваний зараз Вищий антикорупційний суд та НАБУ".

Скасування відповідальності за незаконне збагачення ставить під загрозу міжнародну допомогу та підтримку Україні, зокрема від МВФ, заявив голова Комісії з питань безпеки та співпраці в Європі конгресмен США Елсі Гастінґс.

Зацитую його: "Це рішення руйнує важку роботу, що проводиться в Україні, щоб приборкати інституційну корупцію і продовжити процес реформ. Це також ставить під загрозу міжнародну допомогу та підтримку Україні, зокрема, з МВФ".

Значною поразкою у боротьбі з корупцією в Україні назвали скасування відповідальності за незаконне збагачення також і посли країн Великої сімки в Україні та Світовий банк. В тій же заяві вони розмазали скотське рішення наших конституційних суддів.

Понад 40 країн криміналізували незаконне збагачення

Зацитую частину заяви послів Великої сімки: "Незаконне збагачення – не новий злочин. Ще у 2010 році понад 40 країн криміналізували незаконне збагачення і відтоді багато інших юрисдикцій включили цей злочин до свого кримінального законодавства. Суди в усьому світі визнали, що покарання за незаконне збагачення – це потужний інструмент у боротьбі з корупцією".



Конституційний суд

Європейський Союз також офіційно підтримав цю заяву. В кожній з цим заяв була вимога відновити кримінальну відповідальності за незаконне збагачення, а також знайти спосіб продовжити десятки розслідувань, вбитих цим рішення Конституційного суду.

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Ось це "іспанський сором": коли крадуть вони, а перед усім світом соромно нам з вами; коли крадуть вони, а розгрібати нам з вами, в тому числі повертати довіру до України наших Західних союзників. Коли крадуть вони, а розраховувати будемо ми: чи падінням гривні без підтримки МВФ, чи самотужки протистояти Росії без підтримки Західного світу. Як ви розумієте мажорний синок Гладковського поруч з нами не стоятиме.

Проте, як би не старалися корумпована політична еліти – ми як країна все одно переможемо. У війні з Росією в нас просто немає іншого варіанту.

Коротко про корупційний скандал в "Укроборонпромі"

• Початок війни. Група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.



• До групи входять: тепер вже колишній замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди (трьох останніх журналісти називають у розслідування "хлопчики"). Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима".



• Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі і відкати. Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників. А старший переконує, що нічого про це не знав.



• До розкрадання був причетний і директор "Укроборонпрому" Павло Букін. Він та інші учасники схем освоїли чималу суму грошей на висотомірах – важливих частинах до літаків. Їх завезли контрабандою з Росії і продали в "Укроборонпром" за завищеними цінами.