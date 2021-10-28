Миколу вже притягали до кримінальної відповідальності. Термін умовного покарання ще не минув. Про це сказав речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

До речі Батьків 16-річного підозрюваного у ДТП в Харкові можуть притягнути до відповідальності

Хлопцю "світить" 10 років

Через непогашену судимість до вироку за ДТП (максимальний – 8 років) йому можуть додати ще 2 роки за попередній злочин.

Відтак 16-річному Миколі загрожує 10 років за ґратами. Однак яким саме буде покарання, вирішуватиме суд.

Що відомо про стрілянину

У 2019 році тоді ще 14-річний Микола образив дівчину і сказав, що вона "не його рівня". Після цього старший брат дівчини та її мама вирішили поговорити із мажором.

Зустрітися домовилися у супермаркеті. Брат стверджує, що юнак став погрожувати сім'ї. Коли відійшли у спокійніше місце, хлопець почав стріляти. Постраждалий нібито отримав 7 куль, його мама – 1 чи 2.

За це мажор й отримав "умовне".

Дивіться відео конфлікту у супермаркеті:

Смертельна ДТП у Харкові: що відомо

  • У Харкові ввечері 26 жовтня Infinity на великій швидкості влетіла на перехрестя з червоним сигналом світлофора. Авто врізалося в Chevrolet, який виїжджав на перехрестя. 58-річний водій останнього одразу загинув.
  • Слідство стверджує, що за кермом був 16-річний Микола. Сам він цього не пам'ятає. До слова, у підлітка ніколи не було водійських прав.
  • В мережі з'явилось ймовірне листування Миколи, у якому він розповів, що вирішує проблеми з поліцією за 100 – 200 доларів.
  • Підлітку оголосили підозру та обрали запобіжний захід. Хлопця відправили у СІЗО на 2 місяці без можливості внесення застави.