McDonald's та Starbucks оштрафували в Індії: названо причину

В Індії у штаті Махараштра оштрафували дві імениті компанії McDonald's та Starbucks через використання ними пластику, зокрема, соломинок.

Про це повідомляють на CNN.

Як відомо, Індія бореться з використанням пластикових виробів в межах глобальної компанії зі збереження природи. Заборона на одноразове використання пластику хоч була введена ще в березні 2018 року, але офіційно почала діяти 23 червня.

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У McDonald's сповістили, що після набуття чинності такої заборони вони все ж знайшли вихід як продавати напої. Для цього вони почнуть використовувати дерев’яні столові прилади, паперові чашки та соломинки з кукурудзяного крохмалю. Але з пластиковими кришками ситуація не змінилась, 2 компанія поки що не знайшла вигідної заміни.

Щодо знаменитої кав’ярні з мережі Starbucks, то вона ще на дала жодної офіційної відповіді.

Варто додати, що заборона на одноразові пластикові вироби включає такі речі як одноразові пакети, контейнери для харчових продуктів і столові прибори. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді у свою чергу назвав пластик "загрозою для людства", а уряд країни зобов'язався ліквідувати весь пластик в країні до 2022 року.