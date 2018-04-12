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McDonald's закрив перший ресторан в Україні: припинив роботу заклад у Києві

2001 Читать новость на русском
McDonald's вперше закрив ресторан в Україні
McDonald's вперше закрив ресторан в Україні / Соцмережі

Компанія з іноземними інвестиціями "МакДональдз Юкрейн Лтд.", яка розвиває в Україні американську мережу ресторанів швидкого харчування, закрила свій ресторан, що розташовується у центрі Києва біля станції метро "Печерська". Сталося це вперше в Україні.

Про це розповіла керівник відділу зв'язків з громадськістю компанії McDonald's Анастасія Зражевська у коментарі інформаційній агенції "Інтерфакс-Україна".

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"Заклад припинив роботу у зв'язку із завершенням дії договору оренди приміщення. Нова запропонована орендна ставка була економічно невигідною для компанії McDonald's", – зауважила вона.

За її словами, останній робочий день ресторану був 10 квітня 2018 року, після закриття закладу компанія перевела його працівників до інших ресторанів мережі.

Додамо, що перший заклад McDonald's в Україні було відкрито 24 травня 1997 року в Києві біля станції метро "Лук’янівська". Cтаном на 27 березня 2018 року в 18 містах України діє 84 ресторани цієї мережі фаст-фудів.

Щодня заклади McDonald's в Україні обслуговують близько 350 тисяч відвідувачів, а у 2016 році їх відвідали близько 85 мільйони осіб. Штат співробітників представництва компанії в Україні налічує близько 7,5 тисяч осіб.

Статутний капітал ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." на 9 листопада 2017 року становив 789,575 мільйона гривень.

До слова, у Держдумі Росії депутати хочуть визнати іноземними агентами McDonald's та інші зарубіжні мережі ресторанів фастфуду, а рекламу їхніх страв маркувати як "продукцію іноземного агента".

Теги: Новини України Новини Києва Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
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