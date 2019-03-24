Меблі ковзали по каютах, судно неслось до скель: пасажири про аварію круїзного лайнера – відео

Пасажири фешенебельного лайнера шведської компанії Viking Sky потрапили в небезпечну подорож. Під час потужного морського шторму, біля берегів Норвегії, коли хвилі сягали 10 метрів заввишки, у судна відмовили двигуни. Майже добу у таку погоду рятувальники намагались евакуювати пасажирів, десятки з них – поранені.

Двигуни у у корабля Viking Star відмовили у розпал морського шторму, дорогою до міста Ставангер.

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Швидкість вітру перевищувала 160 кілометрів за годину. Хвилі подекуди сягали 10 метрів у висоту, вибивали вікна і розгойдують судно на 45 градусів. Меблі на борту корабля давили пасажирів.

17 осіб отримали поранення, троє з них – серйозні. Став на якір корабель за 5 кілометрів від узбережжя, а коли почав дрейфувати - послав сигнал лиха. На евакуацію пасажирів вирушили 5 гелікоптЕрів, і кілька рятувальних човнів. Надзвичайники працювали у розпал бурі усю ніч. До ранку вдалося вивезти близько трьох сотень пасажирів.

"Багато осіб тут, на березі, готові надавати допомогу. Поліція, багато лікарів також напоготові. Волонтери також допомагають: приносять їжу, теплий одяг", – зазначив керівник рятувальної операції Ян Еййрв.

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Згодом паніка на борту зменшилась. Люди організовано чекали своєї черги на евакуацію. Ті, кого нарешті доправили до берега, розповіли свої враження від круїзу.

Меблі ковзали по каютах, розбивали скло. Травмувались десятки пасажирів. Було дуже небезпечно. Найстрашніше було, коли ми розуміли, що судно відносить хвилями до скель. На щастя, не судилося,

– розповів про свої емоції евакуйований пасажир Ян Тербрюген.

#Breaking: Some shocking video footage of the #VikingSky Cruise ship in #Norway, shows that the ship was tilting side ways and that equipment and furniture was been smashing into glass and people. Video Credit: @alexus309 Video footage was from earlier. pic.twitter.com/p2iJxQMTsZ — Sotiri Dimpinoudis ❁‏ (@sotiridi) 23 березня 2019 р.

Згодом таки вдалося полагодити три з чотирьох двигунів і відбуксирувати судно до гавані Молде. А у компанії Viking Sky з'ясовуватимуть причини поломки. Найближчий круїз, що мав стартувати вже 27 березня, скасували.

Що відомо про Viking Sky? Це шведська компанія з розкішними круїзними лайнерами для любителів вишуканого відпочинку. Зокрема, так описують судна компанії Viking Sky авторитетні видання. Мінімальна ціна відпочинку там – майже 200 тисяч гривень. Особливістю лайнерів є каюти з балконами, терасами і розкішною інфраструктурою. Viking Star – один із різновидів кораблів компанії Viking Sky.





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