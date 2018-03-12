Мечеті, хмарочоси та підводні атракціони: 5 причин відвідати Об'єднані Арабські Емірати

Об'єднані Арабські Емірати – це країна, де східна розкіш переплітається з урбаністичним мінімалізмом та великим різноманіттям розваг. Пропонуємо 5 причин, чому варто відвідати цю країну.

Від 31 грудня 2017 року українці можуть подорожувати в ОАЕ без віз. Пропонуємо 5 причин, через які вам захочеться поїхати в цю екзотичну країну.

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Причина 1. Туристичний комфорт

Емірати відкриті для туристів впродовж цілого року. Найбільш комфортний період – з жовтня по квітень. В цей час на курортах ОАЕ 25-27 градусів тепла, море прогріте до 20-25 градусів. Пік сезону припадає на листопад.

Влітку в Еміратах жарко (+40 і вище), але дешево. Відмінний варіант для тих, хто добре переносить високі температури, уникає багатолюдності і хоче заощадити.

Причина 2. Високий рівень безпеки і сервісу

Курорти ОАЕ – одні з найбезпечніших в світі.

Журнал Forbes Traveler включив Дубай в десятку найбільш благополучних туристичних міст. А в престижному рейтингу компанії Mercer Дубай і Абу-Дабі щорічно входять в сотню міст з найвищим рівнем якості життя.

Коли ви прилітаєте до аеропорту Дубая, вам сканують сітківку ока, щоб визначити, чи відвідували ви країну раніше і чи не було у вас проблем з законом. А до 2020 року традиційні системи огляду в терміналах планують замінити віртуальними тунелями-акваріумами. Все для того, щоб дотримуватися високих стандартів безпеки з мінімальним дискомфортом для туристів.

Незалежно від кількості зірок, номера в готелях завжди комфортабельні, з кондиціонерами і всім необхідним для відпочинку. Практично в будь-якому готельному комплексі Еміратів є свій басейн, бар і фітнес-зал. Система харчування зазвичай – ВВ ( сніданки) або HB ( напівпансіон), що цілком виправдано, адже через велику кількість розваг туристи мало часу проводять в готелях.

Причина 3. Унікальні пам'ятки



Майже всі регіони ОАЕ посіли свої ніші на туристичному ринку. Одні відправляються в спокійну Шарджу. Це культурна столиця держави – ніяких гулянок, але суцільні музеї і багато бюджетних готелів на першій лінії. Інші їдуть ловити хвилю і пірнати на узбережжі Індійського океану в Фуджейру.

Але більшість вибирає емірати з багатовіковими традиціями і високим рівнем технологій, де вузькі східні вулички межують із запаморочливими хмарочосами, – Абу-Дабі і Дубай.

Столичний Абу-Дабі може похвалитися чистими пляжами і респектабельною публікою. Обов'язковою відвідайте наступні місця:

1. Мечеть шейха Зайда. Це одна з шести найбільших в світі. Вхід дозволений не тільки мусульманам, а екскурсії безкоштовні.

2. Палац шейха Аль-Джараф з прилеглим до нього заповідником – оазис арабського колориту і природної свіжості.

3. Перший в світі тематичний парк "Феррарі-парк". Це десятки атракціонів з машинами і про машини. Щоб випробувати хоча б частину, потрібно буде цілий день, тому краще брати "Золотий квиток". В цьому ж місці, на штучному острові Яс, ви знайдете справжню трасу Формули-1.

Справжньою туристичною меккою є Дубай, куди приїжджають мільйони людей подивитися, як за сорок з гаком років бідне рибальське селище перетворилося в місто майбутнього.

Щоб познайомитися з усіма пам'ятками Дубая, не вистачить і тижня. Але є місця, які відвідати варто обов'язково:

1. Хмарочос "Бурдж-Халіфа". 828 метрів, 163 поверху – найвища будівля в світі! На верхніх поверхах Дубайської вежі розташований оглядовий майданчик, звідки відкривається приголомшливий вид на місто. "Бурдж-Халіфа" користується величезною популярністю у туристів, тому квитки варто купувати заздалегідь.

2. Фонтан Дубай. Розташований на штучному озері площею 12 гектарів. Щовечора там демонструють феєричні композиції з музики, води та світла. Також там можна подивитися лазерне шоу на стінах, розташованих неподалік вежі "Бурдж-Халіфа".

3.Акваріум і підводний зоопарк в Dubai Mall. Це один з найбільших океанариумов світу – більше 30 тисяч риб і 220 видів морських тварин. Місце, де цікаво як дітям, так і дорослим.

Причина 4. Різноманітність відпочинку

В ОАЕ кожен може знайти собі відпочинок по кишені та за інтересам: від оглядових автобусних і морських екскурсій до аквапарків і польотів на вертольоті над нічними мегаполісами.

Ось 5 речей, які варто зробити в ОАЕ:

1. Здійснити "Стрибок віри" в аквапарку "Аквавентур".

Це майже вертикальний спуск з висоти 27 метрів через прозорий тунель, оточений акулами. Аквапарк вважається один із найкращих в світі. Він розташований на насипному острові Palm Jumeirah неподалік від знаменитого готелю Atlantis The Palm.

2. Повечеряти під зоряним небом Аравійської пустелі.

Ви можете покататися на верблюдах при заході сонця, а потім піти на вечерю в розкішному наметі з кальяном та арабськими мелодіями.

3. Парити на флайборді на тлі хмарочосів.

Футуристичний пейзаж дубайських висоток і десятиметровий політ над водою подарують вам повне відчуття, що майбутнє вже настало. Флайборд –це ідеальний вид розваг для любителів екстриму з хорошою фізичною підготовкою.

4. Покататися на лижах в 30-градусну спеку.

Комплекс Ski Dubai – це портал зі спекотного літа в засніжену зиму. Вранці ви можете позагоряти на пляжі, а ввечері покататися на лижах і сноуборді по трасах різної протяжності та рівня складності.

5. Пополювати на крабів.

У невеликому еміраті Ум Аль-Кувейн гостям пропонують взяти участь в традиційному місцевому промислі – нічному лові крабів. Озброївшись потужним ліхтариком, спритністю і кмітливістю, можна забезпечити собі вишукану вечерю. Свіжовиловлених крабів готуються за традиційним арабським рецептом.

Причина 5. Вигідний шопінг

Покупки – ще один популярний вид розваг в ОАЕ. Гігантські сучасні торгові центри розташовані поруч з автентичними східними базарами і ваблять людей з усього світу, адже там можна купити оригінальну брендову річ практично за собівартістю без націнок. Наприклад, якщо шкіряна сумка від виробника коштує 100 долларів, у магазинах ОАЕ ця сума може коштувати 110 долларів, в той час, як у Європі – 140.