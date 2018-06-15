MediaTek позмагається за бюджетний сегмент процесорів з Qualcomm

Бюджетний чіпсет Helio A22 вперше представили під час презентації смартфону Xiaomi Redmi 6A, а зараз компанія MediaTek опублікувала його детальні технічні характеристики. Варто зазначити, що він виконаний за 12-нм техпроцесом і є головним конкурентом Snapdragon 425.

Про це повідомляє Fonearena.

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В основі новинки – 4 ядра Cortex-A53 з підтримкою енергоефективної технології MediaTek CorePilot. Тактова частота процесора становить 2 ГГц, контролер пам'яті підтримує як чіпи LPDDR3, так і LPDDR4x, об'ємом до 4 і 6 ГБ відповідно. Представники MediaTek стверджують, що в порівнянні з прямим конкурентом (Qualcomm Snapdragon 425) їх дітище швидше на 30%, а відеоприскорювач PowerVR GE продуктивніше на 72%.

Новинка підтримує подвійний модуль камери 13 + 8 Мп або одинарний з сенсором 21 Мп. Повідомляється, що бюджетний процесор обзавівся підтримкою великого числа функцій зі штучним інтелектом, в тому числі Face Unlock і розумних фотоальбомів. Завдяки технології MediaTek NeuroPilot розробники додатків і виробники пристроїв отримають доступ до екосистемі штучного інтелекту. Також заявлена ​​повна сумісність з Android Neural Networks API (Android NNAPI).

За зв'язок відповідає модем 4G LTE WorldMode з підтримкою двох сім-карт VoLTE / ViLTE. Чіпсет підтримує технологію антени MediaTek TAS 2.0 і новітні стандарти зв'язку: eMBMS, HUPE, Band 71 та IMS.

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Також варто відзначити виділений співпроцесор, який відповідає за модулі бездротового підключення. Заявлена ​​підтримка 4 систем супутникової навігації (GPS, Glonass, Beidou, Galileo), Bluetooth 5 та Wi-Fi (802.11ac).

Першим смартфоном на Helio A22 став нещодавно анонсований Xiaomi Redmi 6A, продажі якого починаються вже сьогодні, 15 червня. Трохи пізніше в продажу очікуються й інші бюджетні пристрої на базі нового чіпсета.

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