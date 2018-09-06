MediaTek представила дешевий аналог Face ID

Компанія MediaTek анонсувала технологію розпізнавання обличь, яка не поступається в надійності та точності рішенням конкурентів. Раніше подібна опція використовувалась лише у флагманських пристроях, проте в MediaTek пообіцяли, що сучасний і безпечний спосіб розблокування пристроїв з допомогою сканування обличчя буде доступний навіть в апаратах середнього класу.

Про це повідомляє Gizchina.

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Технологія Active Stereo Depth Engine підтримується мобільними процесорами Helio P60 та Helio P22. За запевненням MediaTek, дана технологія в поєднанні з інфрачервоним випромінювачем, двома наборами інфрачервоних лінз і алгоритмом ідентифікації осіб здатні забезпечити безпеку і надійність на рівні 3D-сканування за допомогою структурованого світла, що дозволяє використовувати опцію навіть для підтвердження фінансових операцій. При цьому вартість системи досить низька.



3D-сканування особи буде доступне не тільки у флагманських смартфонах

Відзначимо, що Active Stereo Depth Engine вже застосовується в процесорах MediaTek для аналізу глибини різкості при створенні фотографій з розмитим фоном.

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