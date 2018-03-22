MediaTek заявляють, що смартфони занадто дорогі, пропонують альтернативу

Китайська компанія MediaTek, що працює над створенням мобільних процесорів, заявляє, що користувачі переплачують за потужні смартфони – iPhone X, Samsung Galaxy S9 чи OnePlus 5T.

Про це пише Techtoday.in.ua.

Тож у MediaTek пропонують нову категорію – "новий преміум". В компанії пропонують бюджетніший варіант, щоправда деякими функціями доведеться пожертвувати. Та в компанії переконують – це функції "мало кому потрібні".

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Як розповідають у MediaTek, існує попит на потужні девайси, які не перенасичені малопопулярними технологіями, такими як віртуальна реальність чи швидкість на рівні 5G.

Я думаю ми дійшли точки розгалуження. Звичайно, флагмани матимуть свою нішу та продовжать поліпшувати технології. Однак покупцям вже важливіше баланс функцій та ціни,

– заявив генеральний менеджер MediaTek Фінбарр Мойніхан.

Підхід, який хочуть запровадити у MediaTek, називають теорією "грошової кулі". Тобто коли менеджери команди оцінюють гравців з гарними статистичними показниками, а не яскравих та дуже дорогих топових спортсменів.

Тож MediaTek прагне створити чіп з достатньою продуктивністю та недооціненими функціями, такими як поліпшений час автономної роботи та кращі камери. При цьому ціна буде нижчою, також не буде дорогих екранів Quad HD, віртуальної реальності та модемів з підтримкою 5G.