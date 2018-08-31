Медична опіка й тверда воля: посол Канади відвідав Катерину Гандзюк у лікарні
Посол Канади в Україні Роман Ващук відвідав у лікарні радницю міськголови Херсона Катерину Гандзюк, на яку вилили кислоту.
Про це він повідомив у Twitter.
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Ващук назвав напад на активістку злочином проти гідності.
Порозмовляв з нею і батьком. З обнадійливого: медична опіка й тверда воля Каті видужати. Не послам розслідувати, хто замовив, для цього є численні правоохоронні органи. Таке варварське полювання на активістів – злочин проти гідності,
– написав Роман Ващук.
Він очікує, що усіх винних притягнуть до відповідальності, а активісти будуть у безпеці.
Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили кислотою відому активістку та керівника справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк. Сталось це, коли жінка вийшла з під'їзду будинку та у цей час на неї напав невідомий.