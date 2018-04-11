Медична реформа має низку недоліків, – Комаровський

Відомий педіатр Євген Комаровський назвав головні проблеми медицини та медичної реформи, яку запустило МОЗ на чолі з в.о. міністром Уляною Супрун.

Євген Комаровський переконаний, що реформування медицини – це правильний крок, проте у ньому є вагомі недоліки, йдеться у інтерв’ю "НВ".

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З одного боку, кроки Супрун (в.о. глави МОЗ, – "24") правильні та давно назрілі, але зовсім не підкріплені юридично, економічно та інформаційно. Всі прекрасно розуміють, що нинішня команда МОЗ – тимчасова, як і постать в. о. міністра,

– зазначив лікар.

МОЗ і вся система охорони здоров'я не може існувати окремо від країни. Окрім того, реформа медицини може мати зворотну дію, а далі може чиновник, який відновить "совкову медицину".

Він сам зіштовхнувся з проблемою підписування декларацій з лікарем – не може укласти договір з фахівцем, якому довіряє – в нинішніх списках немає ні його поліклініки, ні його прізвища.

Ще однією проблемою української медицини є те, що вона відрізняється від європейської – українські лікарі рідко лікують за міжнародними протоколами. Натомість медики говорять про необхідність локальних протоколів, які у більшості випадків, за словами Комаровського, не потрібні.

Також в Україні існує проблема національної безпеки – відсутність органу, який займається цією безпекою. А той орган, який є – не виконує свої функції.