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      Медична реформа: що зміниться після виборів та чи можливий "відкат" назад

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      Чи бути продовженню медичної реформи?
      Чи бути продовженню медичної реформи? / 24 канал

      Команда лідера президентських перегонів Володимира Зеленського неодноразово заявляла, що реформа охорони здоров'я, яку впроваджують в Україні, не є досконалою та потребує коригування. Розповідаємо, що обіцяє змінити в цій сфері майбутній президент та як на це реагують у МОЗ.

      Що сказано про медреформу у програмі Зеленського

      Передусім у своїй програмі Володимир Зеленський зазначає, що професія лікаря повинна стати престижною і високооплачуваною. Лікарні мають отримати сучасне обладнання та оновити свою інфраструктуру, а "адміністративна надбудова системи охорони здоров’я та освіти" – скоротитися.

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      Перехід до страхової медицини у програмі зазначено найважливішим кроком в охороні здоров’я. Пацієнт повинен сам визначати програму страхування, обирати заклад, лікаря, спосіб лікування. Базовий рівень страхування для малозабезпечених верств населення обіцяють оплачувати з державного бюджету.

      "Зе!команда" хоче зробити акцент на профілактичній медицині: "Запобігти хворобі легше, ніж її лікувати. Програма популяризації здорового способу життя. Введення обов'язкового безкоштовного щорічного медичного огляду".

      Зеленський
      Володимир Зеленський

      Стосовно ліків: відповідно до програми, якщо препарати пройшли реєстрацію в країнах Європи та США, то в Україні додаткових дозволів отримувати не будуть.

      Проте експерти зазначають: створена Національна служба здоров’я наразі виконує функцію державного страховика, а повноцінний розвиток приватного страхування може розпочатися з 2021 року. Також був створений Центр громадського здоров’я, який займається профілактикою захворювань. Це наштовхує на думку, що команда Зеленського не надто ретельно вивчала запроваджену реформу.

      "Яка це нафіг реформа?"

      Під час дебатів на стадіоні, які відбулися 19 квітня, Володимир Зеленський заявив, що не вважає вдалою реформу охорони здоров’я. Так, у завершальній промові він заявив:

      Скажіть мені, будь ласка, якщо ліків якісних немає, якщо доступних цін для ліків немає, якщо нормальних умов в лікарнях немає, якщо нормальних зарплат у лікарів немає, яка ето нафіг реформа?

       

      В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун після цього зазначила, що процес трансформації у системі охорони здоров'я уже не зупинити.

      Кому потрібна медреформа? Щонайменше 27 мільйонам українців, 24,5 тисячам лікарів і 1886 медичним закладам. Їм не байдуже. І це лише початок. Не знаю чи Зеленський виграє вибори. Але він точно не зупинить медичну реформу,
      – написала Супрун на своїй сторінці у Facebook.

      Понад 50 громадських організацій заявили, що "шоковані оцінкою Зеленського трансформації системи охорони здоров’я" та попросили роз’яснити позицію щодо медичної реформи.

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      Спікер виборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков пояснив, що Україні необхідна медична реформа, але її потрібно оцінити і проаналізувати на предмет можливих коригувань.

      "Те, що реформи в Україні потрібно впроваджувати, – однозначно правильно... Але говорити про те, що сьогодні медична реформа завершена і вона влаштовує всіх, думаю, буде не зовсім коректно", – заявив Разумков.

      Що кажуть у МОЗ: чи можливо "відкотити" реформу”?

      Передусім у міністерстві закликають зберігати спокій та запевняють, що готові надавати необхідну підтримку для ознайомлення нової команди з реальними результатами і подальшими планами змін у системі охорони здоров’я.

      Читайте також: МОЗ – як Волдеморт, тільки позитивний, – прес-секретар Асоціації e-Health

      24 канал запитав МОЗ, чи можливий "відкат" зробленого за 2,5 роки. У Міністерстві пояснили, що будь-який етап був вибудуваний таким чином, щоб оновлена система охорони здоров’я продовжувала працювати і розвиватися, незалежно від політичних змін.

      Головним фактором невідворотності змін, зазначають у Міністерстві, є 27 мільйонів українців, які обрали свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. 70% з них задоволені лікарями, з якими підписали декларацію. Проте існують й інші моменти, які роблять здійснені на сьогодні зміни невідворотними:

      - Нова система забезпечення українців медичними послугами зафіксована в законі "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" та десятками необхідних підзаконних актів.

      - Було створено нові незалежні інституції, які продовжуватимуть трансформацію системи охорони здоров’я. Зокрема, НСЗУ та Центр громадського здоров’я МОЗ України. Їхнє керівництво не змінюється зі зміною міністра, а обирається на 5-7 років.

      - Потужна підтримка від сторін, зацікавлених у продовженні змін. Вона базується на тому, що ринок медичних послуг, міжнародні організації, експерти та пацієнти відчули реальні результати реформи. Ця підтримка не дозволить звернути зі шляху трансформації.

      В МОЗ зазначили: зміни, що зараз відбуваються в системі охорони здоров’я, є наймасштабнішими за всю історію незалежної України:

      Українці вперше отримали змогу записатися до лікаря онлайн. Люди з серцево-судинними захворюваннями, астмою чи діабетом 2 типу вперше почали отримувати ліки в аптеці безоплатно або з невеликою доплатою. Хто при здоровому глузді захоче зупинити це?

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      Автор: Світлана Попова
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Публікації Здоров'я Новини Здоров'я Статті Медична реформа Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Національна служба здоров'я України Медицина
      Джерело: 24 канал
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