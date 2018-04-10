Медична реформа в дії: скільки українців вже обрали собі сімейних лікарів

Станом на ранок 10 квітня вже понад 305 тисяч українців обрали собі сімейних лікарів і підписали з ними декларації.

Про це під час селекторної наради щодо впровадження медичної реформи відзвітували представники регіонів, повідомляє кореспондент 24 Каналу.

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Загалом, за даними МОЗ, станом на ранок 10 квітня, 305 тисяч українців обрали собі сімейних лікарів.

Лідерами у цій процедурі є Київська, Донецька та Закарпатська області. На Донеччині, до прикладу, ця цифра становить 39 тисяч осіб, а у Київській області – понад 48 тисяч.

Своєрідними "антилідерами" за темпами підписання декларацій з лікарями стали Херсонська, Черкаська та Сумська області.

Віце-прем’єр Павло Розенко, який також брав участь у селекторній нараді разом з виконувачкою обов'язків міністра охорони здоров'я Уляною Супрун, наголосив, що вибір лікаря жодним чином не пов'язаний з «пропискою».

Сьогодні у системі вже є 1032 заклади по всій Україні. В кожній області є міста, де громадяни вже можуть підписати декларації,

– цитує Розенка прес-служба Кабміну.

Нагадаємо, 1 квітня в Україні стартувала медична реформа, згідно з якою українці мають право обирати собі сімейного лікаря і підписувати з ним декларацію.