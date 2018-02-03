Медична реформа в Україні: Супрун пояснила різницю між екстреною та невідкладною допомогою

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла, чим після медичної реформи відрізнятимуться екстрена та невідкладна медична допомога.

Про це повідомляє "Новое Время".

Так, Супрун пояснила, що, випадки, у яких надається екстрена допомога, – ДТП, інфаркт, інсульт, кровотеча, важка черепно-мозкова травма.

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"У всіх цих випадках важливо, щоб "швидка" приїхала максимум за 8 хвилин, а бригада спеціалістів могла підтримати життя людини дорогою до лікарні. Це і є завдання парамедиків", – розповіла в. о міністра.

При цьому чиновниця наголосила, що невідкладна медична допомога нікуди не зникне, натомість вона стане однією з функцій первинної ланки медичної допомоги.

Супрун пояснила, що таке розділення пов'язане з тим, що приїзд карети "швидкої" за 8 хвилин через високу температуру є надто нераціональним використанням ресурсу швидкої медичної допомоги.