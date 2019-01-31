Медична реформа в Україні: які послуги будуть безкоштовними

У липні 2019 року стартує другий етап медреформи, який торкнеться діагностики. Зокрема, за направленням сімейного лікаря, пацієнт гарантовано отримає понад 50 медичних послуг безкоштовно. За інші – потрібно буде заплатити.

"За направленням сімейного лікаря, якого ви обрали, зможете піти в консультаційний центр на діагностику, в лабораторію здати аналізи й не платити за ці послуги", – пояснив заступник міністра охорони здоров'я України Павло Ковтонюк.

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Які послуги будуть безкоштовними?

• консультація вузькопрофільних спеціалістів;

• 54 послуги, які стосуються обстеження на поширені хвороби внутрішніх органів та найбільш розповсюджених видів онкології;

• 12 аналізів, не враховуючи загального аналізу крові, рентген і мамографія;

• 6 ультразвукових досліджень;

• кардіограма;

• кілька видів біопсії;

• видалення новоутворень;

• ендоскопічні дослідження;

• операції одного дня.

Усі витрати компенсуватиме держава. Однак за інші послуги потрібно буде заплатити.

У якому випадку потрібно буде заплатити? Якщо пацієнт звертається без направлення сімейного лікаря. Навіть у комунальній поліклініці. Вартість встановлюватиме медзаклад, попередньо погодивши її з міською владою.

Державні лікарні ще не порахували, чи вигідна їм ця реформа. Проте у приватній лабораторії, яка теж вирішила долучитися до реформи, заявили, що їм державної компенсації не достатньо.

У Міністерстві охорони здоров'я радять українцям укласти декларацію із сімейним лікарем до липня. Адже безоплатно послуги отримати можна буде лише за скеруванням від терапевта або педіатра.

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