20:09
31 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова любов Путіна. Загроза для Росії
      Вєсті Кремля
      21:52, 30 січня
      Вєсті.UA: Провальні плани Медведчука. Нова професія Луценко
      Вєсті.UA
      21:29, 30 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР

      Медична реформа в Україні: які послуги будуть безкоштовними

      40 Читать новость на русском

      У липні 2019 року стартує другий етап медреформи, який торкнеться діагностики. Зокрема, за направленням сімейного лікаря, пацієнт гарантовано отримає понад 50 медичних послуг безкоштовно. За інші – потрібно буде заплатити.

      "За направленням сімейного лікаря, якого ви обрали, зможете піти в консультаційний центр на діагностику, в лабораторію здати аналізи й не платити за ці послуги", – пояснив заступник міністра охорони здоров'я України Павло Ковтонюк.

      Читайте також: Як працюватиме e-Health: без медкартки і з електронними рецептами

      Які послуги будуть безкоштовними?
      • консультація вузькопрофільних спеціалістів;
      • 54 послуги, які стосуються обстеження на поширені хвороби внутрішніх органів та найбільш розповсюджених видів онкології;
      • 12 аналізів, не враховуючи загального аналізу крові, рентген і мамографія;
      • 6 ультразвукових досліджень;
      • кардіограма;
      • кілька видів біопсії;
      • видалення новоутворень;
      • ендоскопічні дослідження;
      • операції одного дня.

      Усі витрати компенсуватиме держава. Однак за інші послуги потрібно буде заплатити.

      У якому випадку потрібно буде заплатити? Якщо пацієнт звертається без направлення сімейного лікаря. Навіть у комунальній поліклініці. Вартість встановлюватиме медзаклад, попередньо погодивши її з міською владою.

      Державні лікарні ще не порахували, чи вигідна їм ця реформа. Проте у приватній лабораторії, яка теж вирішила долучитися до реформи, заявили, що їм державної компенсації не достатньо.

      У Міністерстві охорони здоров'я радять українцям укласти декларацію із сімейним лікарем до липня. Адже безоплатно послуги отримати можна буде лише за скеруванням від терапевта або педіатра.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новини України Медична реформа Здоров'я Медицина Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Про нові рейтинги кандидатів і таємні плани команди Порошенка
      сьогодні , 19:41 Про нові рейтинги кандидатів і таємні плани команди Порошенка
      Артем Овдієнко 357
      Топ-трансфери європейських клубів 2019
      сьогодні , 18:10 Топ-трансфери європейських клубів 2019
      2228
      Компанія Vuzix створила інноваційні окуляри, які проектують зображення на сітківку: фото
      сьогодні , 10:00 Компанія Vuzix створила інноваційні окуляри, які проектують зображення на сітківку: фото
      859
      Коли купувати квартиру: що зараз з ринком нерухомості і до чого готуватись українцям
      сьогодні , 18:07 Коли купувати квартиру: що зараз з ринком нерухомості і до чого готуватись українцям
      Наталя Сколоздра 1012
      Без міжнародних експертів: фінальна стадія відбору до Антикорупційного суду під загрозою
      сьогодні , 17:30 Без міжнародних експертів: фінальна стадія відбору до Антикорупційного суду під загрозою
      Роман Маселко 246
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук