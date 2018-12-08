Медична реформа: як буде проходити трансформація охорони здоров’я

Трансформація охорони здоров’я, що розпочалася в Україні 2018 року та триватиме три роки, а у 2020 медична галузь повністю перейде на нову модель фінансування.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посилання на речника Міністерства охорони здоров’я Олександра Ябчанка.

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Він зазначив, що з 2019 року трансформація відбуватиметься на рівні вторинної спеціалізованої допомоги. А з 2020 року розпочнеться реорганізація стаціонарної медичної допомоги.



Медична реформа проходитиме у три етапи

Також він закликав місцеву владу закінчити процес автономізації закладів первинної меддопомоги.

Уся система переходить на електронну форму. Найголовніше не зупинятися. Сподіваємося, трансформація системи охорони здоров’я триватиме і у 2020 році Україна повністю перейде на нову модель фінансування медицини,

– сказав Ябчанка.

Він додоав, що наступного року розпочнеться кампанія "Безкоштовна діагностика". Принцип цієї кампанії буде такий, як і на первинній медицині, тобот безкоштовоно.

Нагадаємо, на початку липня у МОЗ запропонували концепцію, яка передбачає новий підхід як до навчання нових лікарів, так і перехідного періоду для тих лікарів, які вже працюють.

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