Медична реформа: як буде проходити трансформація охорони здоров’я
Трансформація охорони здоров’я, що розпочалася в Україні 2018 року та триватиме три роки, а у 2020 медична галузь повністю перейде на нову модель фінансування.
Про це повідомляє "Укрінформ" з посилання на речника Міністерства охорони здоров’я Олександра Ябчанка.
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Він зазначив, що з 2019 року трансформація відбуватиметься на рівні вторинної спеціалізованої допомоги. А з 2020 року розпочнеться реорганізація стаціонарної медичної допомоги.
Медична реформа проходитиме у три етапи
Також він закликав місцеву владу закінчити процес автономізації закладів первинної меддопомоги.
Уся система переходить на електронну форму. Найголовніше не зупинятися. Сподіваємося, трансформація системи охорони здоров’я триватиме і у 2020 році Україна повністю перейде на нову модель фінансування медицини,
– сказав Ябчанка.
Він додоав, що наступного року розпочнеться кампанія "Безкоштовна діагностика". Принцип цієї кампанії буде такий, як і на первинній медицині, тобот безкоштовоно.
Нагадаємо, на початку липня у МОЗ запропонували концепцію, яка передбачає новий підхід як до навчання нових лікарів, так і перехідного періоду для тих лікарів, які вже працюють.
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