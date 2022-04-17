Медик надавав жінці допомогу під час обстрілу в Харкові: моторошне відео

Росіяни з артилерії обстріляли центр Харкова. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, ще близько 13 отримали поранення.

Згодом у мережі з'явилось відео, яке показує відважну роботу медиків екстреної служби. Прямо під час обстрілу один з лікарів лишався поруч з пораненою жінкою.

Деталі Внаслідок обстрілу центру Харкова загинули 5 людей, ще 13 – поранені

Ймовірно, після першого обстрілу, жінка отримала поранення ноги. Обстріл поновився, коли постраждалій надавали допомогу. Більшість людей сховалася в будівлі.

Лежіть! Не вставайте,

– чути на відео крик медика.

Він буквально собою прикрив поранену жінку. Поруч з ним ще один поранений чоловік, який стогне від болю.

Коротко про обстріл у Харкові 17 квітня

Харків'яни почали повідомляти про обстріл середмістя після 13:00. Згодом росіяни обстріляли центр міста.

Вони випустили на місто снаряди з реактивних систем залпового вогню. Руйнувань зазнали житлові та адміністративні будівлі. У різних місцях в центрі міста виникли пожежі.

Від обстрілів загинули 5 людей, 13 поранені.

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