Медики працюють нон-стоп: Клички навідалися у столичний пологовий
7 березня 2022 , 16:13Читать новость на русском
Джерело:телеграм Віталія Кличка
Російські окупанти продовжують намагатися захопити столицю та інші українські міста. Українські захисники дають їм гідну відсіч, тож усі пологові будинки можуть продовжити працювати, як завжди.
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Дивіться відео з київського пологового будинку:
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